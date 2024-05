Mittelneufnach

30 Jahre deutsch-französische Freundschaft in Mittelneufnach

Plus Mittelneufnach feierte mit der französischen Gemeinde Nuillé sur Vicoin ihre Gemeindepartnerschaft. Wie die Freundschaft entstanden ist.

Von Karin Marz

Dass die Gemeindepartnerschaft nach drei Jahrzehnten nach wie vor sehr lebendig ist, zeigte sich beim Festakt zum 30. Jubiläum im Gemeindezentrum, der während des viertägigen Besuches der französischen Gäste aus Nuillé sur Vicoin stattfand. Neben Festreden, vielen Dankesworten und Erinnerungen an die vergangenen 30 Jahre merkte man den Gästen und ihren Gastgebern während der Veranstaltung vor allem die Herzlichkeit und den freundschaftlichen Umgang miteinander an. Viele der Gastfamilien sind ebenso seit 30 Jahren befreundet und daher wurde an diesem Abend gemeinsam gefeiert, zusammen gelacht und Erinnerungen ausgetauscht.

Freundschaft Zwei Bäume als Zeichen der Freundschaft, die weiterhin wächst, überreichten die Vertreter der französischen Gemeinde an die Partnergemeinde Mittelneufnach. Foto: Karin Marz

Sehr gefreut haben sich Bürgermeisterin Cornelia Thümmel und Peter Schmid, Vorsitzender des deutsch-französischen Freundesvereins, als sie stellvertretend für die Gemeinde ein besonderes Gastgeschenk vom französischen Bürgermeister Michael Marquet und dem Präsident der deutsch-französischen Freundschaft David Menard überreicht bekamen: Jeweils zwei Bäume in Töpfen mit Schildern mit den jeweiligen Gemeinde- und Länderwappen. Diese Bäume sollen ein Zeichen für die Freundschaft sein, die weiterhin wächst. Auch Bezirkstagspräsident Martin Sailer war ebenso zum Festakt gekommen und überbrachte seine Glückwünsche zum Jubiläum. Musikalisch umrahmt wurde die Veranstaltung vom Chor Jubilate.

