Großes Faschingsspektakel in den Stauden

Zusammen mit den Gästen aus Mattsies und Mindelheim bietet die Faschingsgesellschaft Neufnarria beim traditionellen Hofball ein Tanz- und Farbenfeuerwerk.

Er ist seit Jahrzehnten vielleicht der Ball in der Staudengemeinde: Der große Hofball der Neufnarria ist ein Feuerwerk an Einlagen, Musik, bunten Kleidern und Kostümen. Und auch in diesem Jahr war der Hofball wieder ein spektakuläres Fest. Neben den Gastgebern unterhielten in der über fünfstündigen Show die Gäste der Mattsiesonia aus Mattsies, der Mindelonia aus Mindelheim sowie die Männergarde aus Oberrieden das proppenvolle und wieder einmal ausverkaufte Gemeindezentrum in Mittelneufnach.

Die Besucher sollten ihr Kommen nicht bereuen: Nach dem gemeinsamen, fast nicht mehr enden wollenden Einmarsch der über 100 Aktiven standen zunächst die Tollitäten der Neufnarria in ihren herrlichen Roben im Mittelpunkt. Prinzessin Pamela I. und Prinz Sascha I. begrüßten ihre Gäste mit einer heiteren Empfangsrede. Das erste krönende Highlight war dazu der Prinzenpaartanz fein garniert mit Walzer und Showeinlage.

Von Anfang an sorgte die Unterallgäuer Band "Die Mangos" mit Schlager, Rock und Partyhits für den richtigen Schwung im Publikum, sodass auch in den Pausen keine Langeweile auftrat. Die Kleinsten mussten nach der ersten Tanzrunde natürlich wieder als Erste ran: Die Minigarde der Neufnarria sorgte mit Ihrem Marsch gleich für die erste Stimmungsrakete, die die beiden Jung-Hofmarschälle Noah Schlosser und Christoph Stockklauser begeisternd durch den Saal jagten. Danach ließ sich auch die Jugendgarde nicht lumpen und bewies mit ihrem Marsch eine starke Performance. Im Showblock eroberten die Minis mit ihrer Reise in die Steinzeit die Herzen der Besucher. Sehr mystisch präsentierte dagegen die Jugendgarde mit Hexen, Elfen und Einhörnern den raffiniert einstudierten Zauberwald-Showtanz. Das Jugendprinzenpaar Nina I. und Julian I. meisterte im Anschluss nicht nur seine Begrüßungsrede bravourös, sondern zeigte sich beim Prinzenwalzer ebenfalls in Topform und bekam vom Publikum den absolut verdienten Applaus mit La Ola-Welle.

82 Bilder Buntes Programm der Faschingsgesellschaft Neufnarria Foto: Marcus Angele

Nun war die Zeit der „Großen“ gekommen. Hier zeigten die hübschen Gardemädchen der Mattsiesonia, der Mindelonia sowie von der heimischen Neufnarria absolute Perfektion und begeisterten mit Spagat, Formation und Synchronität.

Showprogramm mit Cheerleader, Seelenspiegel und heißen Jungs

Schon zu vorgerückter Stunde eröffnete die Mittelneufnacher Prinzengarde mit der Neufnarria-Highschool das Showprogramm. Cheerleaders, Basketballerinnen und Schülerinnen fegten tanzend über die Bühne hinweg. „Wer bist du wirklich?“ fragte direkt im Anschluss die Garde der Mindelonia und blickte choreografisch auf hohem Niveau in den Seelenspiegel zwischen Gut und Böse. Lustig wurde es schließlich mit den Elferräten. Die Oberrieder Gardemädle, wobei hier die Bezeichnung durch die männliche Besetzung stark täuscht, brachten den Bachelor ziemlich ins Schwitzen und die auserwählten „Damen“ buhlten wie im Fernsehen um seine Gunst. Ebenfalls heiß wurde es bei der Expedition nach Ägypten mit dem Elferrat der Mattsiesonia. Vor der Pyramide trafen Forscher auf einen Pharao samt Gefolge und doch noch relativ gelenkige Mumien. Den Schlusspunkt setzte bereits weit nach Mitternacht der gastgebende Elfer mit Eiskönigin, Rihanna und Co. in einer sehr kuriosen Karaoke-Show. Auch hier kamen die elf Jungs, genauso wie die Tänzerinnen und Tänzer bei allen Showeinlagen davor, nicht ohne Zugabe von der Bühne.

Auch an der Neufnach geht der Fasching in die Zielgerade. Schlusspunkt ist der Kehraus am Faschingsdienstag, 13. Februar um 20 Uhr im Gemeindezentrum. Hier wird schließlich dann um Mitternacht der Fasching 2024 beerdigt.