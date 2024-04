Radfahrer übersehen: 71-Jähriger wird leicht verletzt

Bei einem Verkehrsunfall wird ein 71-jähriger Radfahrer in Mittelneufnach von einem Autofahrer übersehen.

Leicht verletzt wurde ein 71-jähriger Radfahrer am Mittwochabend in Mittelneufnach. Ein Autofahrer hatte ihn übersehen.

Laut Polizeibericht war ein 56-jähriger Mann gegen 17 Uhr mit seinem Auto in der Mühlstraße unterwegs. Er wollte nach links in die Schwabmünchner Straße einbiegen und übersah dabei den Radfahrer. Beim Zusammenstoß wurde der 71-Jährige leicht verletzt. Der Rettungsdienst brachte ihn in ein Krankenhaus. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 550 Euro. (AZ)