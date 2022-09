Wie eine Steinmetzmeisterin Kunst mit Natur verbindet

Christiane Hellmich verbindet Kunst mit Natur in Mittelneufnach. Dort hat die Steinmetz-Künstlerin ein ganz besonderes Refugium geschaffen.

„Hier will ich alt werden“, sagt Christiane Hellmich mit dem Brustton der Überzeugung. In den vergangenen 20 Jahren hat sich die Steinmetz-Künstlerin gemeinsam mit ihrem Mann in Mittelneufnach ein Refugium erschaffen.

Wo früher die Lehmgrube einer alten Ziegelei war, da findet man heute ein Naturidyll mit Kunstwerken. Christiane Hellmich erinnert sich daran, als wäre es gestern gewesen: Auf der Suche nach ihrem Traumhaus mit Garten wurde ihr das eigentlich ausgewählte Objekt buchstäblich vor der Nase, am Telefon, weggekauft. „Wir waren kreuzunglücklich, bis die Maklerin sagte, sie hätte da noch was in Mittelneufnach“, erinnert sich die Bayerin, die in München aufgewachsen ist. Man machte sich auf den Weg, sah das Gelände der Ziegelei, die schon lange aufgegeben war, und die Hellmichs fühlten sich zu Hause. „Dabei war hier nichts außer 6000 Quadratmeter Land und einem alten Arbeiterhaus“, erinnert sich Hellmich.

Steinmetz-Künstlerin hat ein Naturidyll in Mittelneufnach geschaffen

Das sollte sich bald ändern. Zuerst wurde der Teich angelegt und die Nachbarn gebeten, beim Auslegen von riesigen Mengen Teichfolie zu helfen. „Ich glaube, da war ihnen schon klar, dass dies hier was Besonderes wird“, sagt die Steinmetzmeisterin, die in den ersten Jahren zwischen Starnberg und Mittelneufnach pendelte. Als der Teich fertig war, wurden die Bäume gepflanzt. „Die passten damals noch in den Kofferraum unseres Autos“, sagt Christiane Hellmich. Heute ragen die Riesen über 20 Meter hoch in den schwäbischen Himmel. Aus der Ziegeleibrache inklusive Betonfundamenten und Schutt jeglicher Art ist mithilfe von viel Mutterboden und eigenem Kompost ein in den Hang gebettetes Naturparadies entstanden. Ein Entenpärchen nistet am Teich, wo auch ein Frosch Einzug gehalten hat. Die Katzen des Hauses rekeln sich in der Sonne, dazwischen ruht „Nessi“, das von Hellmich geschaffene Steinmonster.

Ihre Kunstwerke hat die Steinmetzmeisterin unaufdringlich, aber sehr persönlich, im Garten verteilt. Und bevor man in die grüne Oase eintritt, geht man an Skulpturen und Grabsteinen vorbei – alle dem Geist und den Händen von Christiane Hellmich entsprungen. Erst seit 1999 wohnten die Hellmichs endgültig in Mittelneufnach. Zuerst wurde das Atelier und dann das Wohnhaus neu gebaut. „Ursprünglich hatten wir das alte Haus entkernt und wollten es sanieren“, berichtet Hellmich, „doch dann stellte es sich als so marode heraus, dass nur ein Neubau infrage kam“. Der ist inzwischen, samt angebautem Gewächshaus, ganz natürlich eingebunden in die Gartenlandschaft. Eine Terrasse entstand dort, wo früher ein Kaminschlot war.

„Nessi“ aus Stein ist ebenfalls ein Werk von Christiane Hellmich. Foto: Doris Karl

Die Arbeit als Steinmetzin und die viele Eigenleistung am neuen Heim forderten ihren Tribut: Nach einem massiven Bandscheibenvorfall fiel Christiane Hellmich erst einmal aus. Sie nutzte die Zeit, um ihre Meisterprüfung zu machen. Heute gestaltet und setzt sie Grabsteine mit individuellem Stil.

Christiane Hellmich ist auf Gartenschauen und Symposien vertreten

Durch die Ausstellung ihrer Werke auf Gartenschauen und Symposien werden die zukünftigen Kunden aufmerksam auf Christiane Hellmich. In enger Zusammenarbeit mit den Auftraggebern entstehen zahlreiche Entwürfe, die dann schließlich in eine naturgetreue Planskizze einfließen. „Bei Grabmälern habe ich natürlich einen Termin, zu dem ich fertig sein sollte“, erklärt Hellmich. Bei den Skulpturen lässt sich nicht so einfach sagen, wann das Werk fertig ist: „Das braucht Zeit, das muss sich auch immer wieder setzen im Kopf.“

Über die Jahre hat Christiane Hellmich viele große und kleine Kunstwerke geschaffen. Ein überlebensgroßer Frauenengel, dem Jugendstil nachempfunden, ist ebenso dabei wie ein aus drei steinernen Bergleuten bestehendes Denkmal in Gelsenkirchen – über zwei Meter misst der stehende Kumpel dieses Werkes. Auch einige Skulpturen des Besinnungsweges Mittelneufnach stammen aus der Werkstatt von Christiane Hellmich. Vor dem örtlichen Gasthof steht ein Brunnen, den die Künstlerin gestaltet hat. So hat die „Zugezogene“ längst ihren Platz in der Region gefunden.

Die einstige Lehmgrube, inzwischen ein Naturidyll, wird immer wieder zum Ort der Begegnung: Beim jährlichen „Tag der offenen Gartentür“, bei Besuchen von Gartenfans oder zuletzt 2020 bei einer gemeinsamen Veranstaltung mit dem örtlichen Theaterverein. „Neben Lesungen gab es kleine Essensstationen, und der Garten in der Senke fühlte sich, gerade in der Coronazeit, wie eine Oase an“, erinnert sich Hellmich.

In der Senke eines ehemaligen Ziegeleigeländes in Mittelneufnach ist ein Gartenidyll entstanden. Foto: Doris Karl

Diese Oase möchte sich die 58-Jährige noch lange erhalten. Für sie hat ein neuer Lebensabschnitt begonnen, nachdem im vergangenen Jahr ihr Mann und ihre Mutter verstorben sind. „Die Arbeit und der Garten haben mir in dieser Zeit sehr geholfen“, bekennt Christiane Hellmich. Im Haus baut sie gerade ein wenig um, im Garten wurde die Trauerweide zurückgestutzt. Einen Neuanfang an einem anderen Ort kann sie sich nicht vorstellen. „Wohin ich auch gehen würde, meinen Kopf nehme ich ja immer mit“, weiß die Künstlerin, „deshalb bleibe ich hier und schaue, was die Zukunft mir bringt“. Umgeben von der Idylle, die sie selbst mit erschaffen hat.

