Das sind die Trachten-Trends beim Bobinger Volksfest

Ein Rundgang über das Bobinger Volksfest zeigt: Die Trachtenmode ist geprägt von sowohl klassischen als auch modernen Elementen. Besonders beliebt sind Dirndl in aquatischen Farben wie Blau und Grün. Auch kräftige Farben wie Rot, Gelb oder Fuchsia setzen Akzente. Samtdirndl bleiben weiterhin im Trend, ebenso wie hochgeschlossene Dirndlblusen und Modelle mit Puffärmeln.

Turnschuhe oder Trachtenschuhe?

Eher klassisch, aber aufeinander abgestimmt mögen es Gabriele und Stefan Kreitmeyr. „Turnschuhe zu Lederhosen trage ich nur, wenn ich nicht in Begleitung meiner Frau bin“, erklärte Kreitmeyr. Seine Frau trägt zum Dirndl stets Trachtenschuhe, das Dirndl habe sich bereits bei einigen Volksbesuchen wie der Friedberger Zeit bewährt und störe sie auch bei höheren Temperaturen nicht. Für Elias Wimmer und Konstantin Keller muss es in erster Linie praktisch sein. Schwarze Turnschuhe ergänzen die sportliche Optik aus weißem Hemd und kurzer Lederhose. „Ich trage meine Turnschuhe, die ich im Alltag auch trage, dazu. Man weiß ja nicht, wie weit man nach dem Bierzeltbesuch nach dem Feiern noch laufen muss“, sagte Elias Wimmer.

Das Restprogramm beim Bobinger Volksfest Dienstag, 12. August:

15 Uhr: Volksfestbetrieb mit Festzelt und Vergnügungspark

18 Uhr: Großes Finale mit den Original Wertachtaler Musikanten aus Wehringen

Bei den Musikern der Blaskapelle Scherstetten werden Haferlschuhe zur klassischen schwäbischen Tracht - bei den Damen schwarze Dirndl mit rot-grün-gestreiften Schürzen - getragen. Die Herren tauschten wegen der Temperaturen kurze Lederhosen gegen die langen. „Turnschuhe würden zum festlichen Rahmen des Auftritts im Zelt nicht so gut passen“, sagte Dirigent Christoph Reiter.

Icon vergrößern Gabriele und Stefan Kreitmeyr hatten sich für eine klassische Optik entschieden. Foto: Ramona Hofmeister-Weber Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Gabriele und Stefan Kreitmeyr hatten sich für eine klassische Optik entschieden. Foto: Ramona Hofmeister-Weber

Franziska und Christian Müller, die gemeinsam mit ihren beiden kleinen Söhnen das Bobinger Festzelt zum Mittagessen besuchten, waren in Tracht ausstaffiert. Franziska Müller hatte den Buben Anzüge in Lederhosen-Optik gekauft. Sie hatten ihre Outfits bereits auf dem Michaelimarkt in Schwabmünchnen getragen.

Was ist auf der Wiesen angesagt?

Mit dem Dirndl in Pastellblau liegt Franziska Müller voll im Trend für die Wiesnmode 2025. Noch knapp zwei Monate sind es bis zum Münchner Oktoberfest. Was auf Instagram und Tiktok zu sehen ist, sind minimalistische und puristische Designs, klare und satte Farben, Knopfreihen am Mieder. Schlicht und einfach, ganz nach dem Motto: weniger ist mehr.

Icon Galerie 67 Bilder Das Laurentiusfest, das zu Ehren des heiligen St. Laurentius gefeiert wird, gibt es in Bobingen seit 75 Jahren – ein Jubiläum, das mit einem abwechslungsreichen Programm und vielen besonderen Höhepunkten gefeiert wird.

Auf dem Bobinger Volksfest zeigte sich: Es gibt eine Vielfalt an Farben, Stoffen und Stilen. Bei den Herren waren weiße Hemden, auch in zartem Hellblau und Streifenmuster, angesagt. Kombiniert wurden auch T-Shirts mit der Lederhose. Letztere hatten zum Teil aufwändige Stickereien. Accessoires wie Blumenkränze, Handtaschen ohne Henkel und bequeme weiße oder farbige Sneakers rundeten das Outfit ab. Erkennbar war auch der Trend hin zu nachhaltigen Stoffen und aus fairem Handel.

Icon vergrößern Konstantin Keller und Elias Wimmer kombinierten klassisch und modern. Foto: Ramona Hofmeister-Weber Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Konstantin Keller und Elias Wimmer kombinierten klassisch und modern. Foto: Ramona Hofmeister-Weber