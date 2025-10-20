„Obacht! Baum fällt!“

Wer mit der Motorsäge im Wald hantiert, sollte zuerst wissen, was alles schiefgehen kann. Das ist nämlich Einiges: Nur eine halbe Kettenumdrehung braucht es, um Hals oder Oberschenkel komplett zu durchtrennen. „Die Waldarbeit verzeiht keine Fehler. Wenn man einen macht, kann es der letzte sein“, warnt Hermann Stocker. Der Diplom-Ingenieur für Wald- und Forstwirtschaft unterrichtet seit 30 Jahren solche Kurse, unter anderem an der Jagd- und Naturschule Wertachtal in Schwabmünchen.

Zwischen ausgestopften Greifvögeln, Eulen, Mardern und einer Wildkatze bringt er den Kursteilnehmern bei, wie man korrekt und vor allem sicher mit der Motorsäge arbeitet. Wie bei der Fahrschule gibt es zuerst einen Theorieblock, bei dem auch Aufbau und Wartung der Säge Thema sind. Aufgelockert wird die Theorie dank unterhaltsamen Internetvideos von schlecht gefällten Bäumen, die mehrere Autos zu Schrottlauben zerdrücken.

Nach der Theorie geht es zur Praxis in den Wald

Nachdem die Theorie sitzt, geht es in den Forst: Die Kursteilnehmer tragen Helm, Gehörschutz, Schnittschutzhosen und sichere Schuhe. „Wir arbeiten heute in einem Hagelkorridor“, erklärt Stocker. Das ist ein Waldgebiet mit Bäumen, die vom Hagel im August 2023 stark beschädigt wurden. „Die Bäume sterben bereits ab. Deswegen werden sie eingeschlagen.“

Das erste Opfer ist schnell gefunden: Eine Fichte, etwa 35 Zentimeter dick und 28 Meter hoch. Auch ringsum stehen fast nur Fichten – ein optimales Übungsgebiet: „Man fällt einen Baum immer Richtung Fichte oder in die Richtung eines anderen Nadelbaums. In den trichterartigen Ästen eines Laubbaums kann sich der gefällte Baum verkeilen. Dann hat man einen Hänger, den man dann aufwändig runterzerren muss. Die Zweige eines Nadelbaums hingegen legen sich an und der gefällte Baum gleitet daran ab“, erklärt Stocker. Auch auf eine Gefahrenquelle sondiert er das Gebiet im Umkreis der doppelten Baumlänge: Totholz. Denn abgestorbene Bäume sind gefährlich. Das Holz ist trocken, hat wenig Gewicht und splittert leicht. Muss man in Richtung von Totholz fällen, dann wird es zuerst beseitigt.

Erst das Hirn, dann die Motorsäge einschalten

„Bevor die Säge läuft, schalten wir das Gehirn ein“, sagt Stocker. „Die Säge lassen wir an der Seite stehen und spielen den Fällungsprozess in Gedanken durch. Wir beurteilen den Baum und das Umfeld.“ Für die Fichte ergibt sich bereits eine Herausforderung: Der Fallkorridor liegt direkt zwischen einem Totholz-Stamm und einer Dreiergruppe Fichten, die nicht mitgerissen werden sollen. Zwischen den beiden Objekten liegen nur wenige Meter Platz. Genau hier soll der Baum landen.

In der Jagd- und Naturschule Wertachtal unterrichtet Hermann Stocker am Donnerstagabend den Theorieblock Foto: Denise Kelm

Der Zollstock wird in den Fallkerb-Sohlenschnitt gesteckt. Die Spitze weist in Fällrichtung. So prüft Stocker, ob der Baum wie geplant fallen kann. Foto: Denise Kelm

Wenn alles stimmt, kommt ein Keil in den Stechschnitt. Nun nur noch das Halteband durchtrennen und der Baum stürzt in den Fallkorridor. Foto: Denise Kelm

Schaut gut aus – der Baum fällt wie geplant. Aus sicherer Entfernung schauen die Kursteilnehmer zu. Foto: Denise Kelm

Nachdem die Fichte wie geplant zwischen Totholz und einer Dreiergruppe anderer Bäume gelandet ist, entastet und vermisst Stocker den Stamm. Foto: Denise Kelm

Zufrieden betrachtet Stocker den Baumstumpf, an dem sich die sauber gesetzten Schnitte ablesen lassen. Foto: Denise Kelm

Zuerst werden die Wurzelanläufe weggeschnitten, damit das Sägeschwert später ganz durch den Stamm dringt. Dann kommt der Fallkerbsohlenschnitt – er zeigt an, wohin genau der Baum fallen soll. „Beim Fällen gilt: 80 Prozent schauen, 20 Prozent sägen“, rät Stocker. In die äußeren Seiten des gesetzten Schnittes wird ein Zollstock gesteckt. Die Spitze weist in die Fällrichtung. „Das stimmt noch nicht ganz“, findet Stocker. Also wird der Fallkerbsohlenschnitt nachgebessert, damit der Baum nicht als Hänger in der Gruppe aus drei Fichten landet. Bevor er sägt, markiert Stocker die Bruchleistenbreite und gibt den ersten Achtungsruf in den Wald. Der Fällschnitt durchtrennt den Stamm fast komplett. Gehalten wird der Baum jetzt nur noch vom Halteband. Das ist ein kleines Stück nicht durchtrennter Stamm, der gegenüber dem Fallkerbsohlenschnitt liegt.

Das Halteband wird durchtrennt

In den Fällschnitt steckt Stocker einen Keil, der den Baum in die geplante Fallrichtung drückt. Nachdem alles sicher ist und die Truppe bereit zur Rückweiche, durchtrennt Stocker mit einem kurzen Schnitt das Halteband. „Obacht! Baum fällt!“, ruft er vorschriftsmäßig in den leeren Wald. Und dann fällt der Baum – erst so langsam, dass man die Bewegung kaum sieht, dann mit Wucht, einem Rauschen und lautem Knacken, als Äste auf Waldboden schlagen, wegknicken und Setzlinge zerdrücken. Zufrieden betrachtet Stocker sein Werk: „Auf den Zentimeter genau da, wo er hinsollte“, findet er. Den gefällten Baum entastet er – das geht mit der Axt ebenso wie mit der Motorsäge. Dann wird der Baum vermessen und in transportierbare Stücke geschnitten. Hier dürfen auch die wenigen unerfahrenen Kursteilnehmer mal eine Scheibe aus dem Stamm sägen. Anschließend ist Zeit zum Üben. Unter Aufsicht fällt Kursteilnehmer Martin Engelwicht eine zweite Fichte, die quer über der ersten landet.

Die Nachfrage steigt

„Die Nachfrage nach den Kursen wurde immer größer, nachdem sie von der Berufsgenossenschaft den Waldbesitzern angeraten wurden. Wer im Staatsforst Brennholz schlagen will, braucht eine Teilnahmebestätigung aus so einem Kurs“, sagt Stocker. Die Teilnehmer sind entsprechend Hobby-Forstwirte, die für den Eigenbedarf Bäume fällen. So zum Beispiel Martin Engewicht: „Ich möchte im Staatsforst Holz schlagen. Der Bekannte, der das bisher für mich gemacht hat, ist weggezogen. Deswegen mache ich jetzt den Schein.“ In der Holzbearbeitung hat der gelernte Schreiner schon Erfahrung.

Teilnehmer David Kühnel hat daheim eine Scheitholzanlage und macht jedes Jahr Holz. Wie man Bäume fällt, weiß er bereits: „Ich habe schon viele Bäume gefällt. Heute möchte ich auch einen fällen und sehen, was der Kursleiter dazu sagt – ob ich alles richtig mache.“ Alexander Lechner nimmt am Kurs teil, weil er beruflich Motorsägen verkauft. Zehn Jahre praktische Erfahrung hat er im Privatwald seiner Familie gesammelt. Der Kurs ist für ihn eher Auffrischung: „Es war spannend zu erfahren, wie genau die Spannungsverhältnisse funktionieren. So genau schaut man nicht immer. Gut ist, wenn man sich das mal wieder ins Gewissen ruft“, sagt Lechner.