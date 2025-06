Musikkapelle Gennach erhält wichtige Auszeichnung vom Kunstminister

„Wer musiziert, schafft Heimat: Bayern ist ein singendes und klingendes Land mit großer Tradition. Zehn Instrumentalgruppen beziehungswiese Chöre aus ganz Bayern feiern in diesem Jahr ihr 100-jähriges Bestehen. Eine davon ist die Musikkapelle Gennach. Kunstminister Markus Blume zeichnete nun die Musikkapelle für ihren langjährigen Einsatz mit der Pro Musica-Plakette im oberbayerischen Ismaning aus. Blume: „Die Kraft der Musik ist eine ganz besondere. Musik erreicht Herz und Seele, öffnet Türen und ist ein Zeichen der Offenheit über den eigenen Horizont hinaus.

Orchester- und Chormusik sei ein besonderes Gemeinschaftserlebnis und verbinde Generationen, so der Minister. „Ich freue mich sehr, Sie für Ihr sagenhaftes hundertjähriges Engagement und Ihre musikalische Leidenschaft mit der Pro Musica-Plakette auszeichnen zu können“, sagte Blume in seiner Laudatio zu den Vertretern der Gennacher Musikantinnen und Musikanten. „Gelebte Tradition, kulturelle Vielfalt und ehrenamtliches Engagement – das ist der Dreiklang, der Gennach auszeichnet.“ Auch Bernd Sibler, Präsident des bayerischen Musikrates nahm an der Feier teil: „Orchester- und Chormusik sind gelebte Kultur - Pro Musica-Plaketten zeichnen jene aus, die diese über Generationen hinweg lebendig halten.“

Eine Ehrung des Bundespräsidenten an Laienmusikensembles

Die Plaketten „Pro Musica“ verleiht der Bundespräsident an Laienmusikensembles, die sich in ihrer mindestens 100-jährigen Geschichte intensiv und erfolgreich der Instrumentalmusik widmen. Die Pro Musica-Plakette wurde 1968 von Bundespräsident Heinrich Lübke eingeführt und ist eine Auszeichnung der Bundesrepublik Deutschland für instrumentales Musizieren, die aus Anlass des 100-jährigen Bestehens einer Musikvereinigung verliehen wird.

Großes Festwochenende von 4. bis 6. Juli

Eine solch hohe Auszeichnung muss gebührend gefeiert werden. So schließt an die Verleihung ein großes Festwochenende zum Jubiläum von 4. bis 6. Juli in Gennach an. Rund um den Musikantenstadel mit zusätzlichem Außenzelt beginnt das Fest am Freitag ab 20 Uhr mit einem Partyabend. DJ Sepp sorgt unter dem Motto „Stadlfez“ für ausgelassene Stimmung. Als besondere Attraktionen gibt es unter anderem eine Lounge und eine Bar unterm Sternenhimmel mit Happy Hour bis 21 Uhr.

Die Musikkapelle Gennach feiert ihr Jubiläum. Foto: Julian Cavegn

Am Samstag um 19.30 Uhr starten die Böllerschützen aus Langerringen mit einer Vorführung, gefolgt von einem musikalischen Stimmungsabend. Ab 20 Uhr greift die Jubiläumskapelle Gennach selbst zu den Instrumenten.

Der Sonntag steht ganz im Zeichen der Gemeinschaft. Um 10 Uhr wird im Musikantenstadel ein festlicher Gottesdienst stattfinden, welchen die Jugendkapelle Gennach-Lamerdingen musikalisch begleitet. . Ab 11.30 Uhr beginnt der Mittagstisch mit einer Auswahl an Schmankerln, wiederum zu den Klängen der Jugendkapelle. Um 14 Uhr starten die Gastkapellen aus Langerringen, Lamerdingen, Siebnach und Konradshofen zu einem Sternmarsch. Ziel ist die Bushaltestelle beim Kriegerdenkmal. Dort versammeln sich alle Teilnehmer zum Gemeinschaftschor. Im Anschluss gibt es ab 15 Uhr Kaffee und Kuchen. Für die musikalische Unterhaltung zum Festausklang sorgt dabei der Musikverein Konradshofen. An diesem Nachmittag gibt es auch ein Unterhaltungsprogramm für Kinder. Das Fest findet bei jeder Witterung statt. (AZ)

Das Festprogramm im Überblick Freitag, 4. Juli: Partyabend mit DJ Sepp, ab 20 Uhr. Samstag, 5. Juli: Die Böllerschützen Langerringen schießen ab 19.30 Uhr, anschließend gibt es Musik von der Musikkapelle Gennach. Sonntag, 6. Juli: Der Gottesdienst findet ab 10 Uhr statt, ab 11.30 Uhr gibt es Mittagsessen mit Musik von der Jugendkapelle Gennach-Lamerdingen und ab 14 Uhr startet der Sternmarsch der Kapellen mit anschließendem Gemeinschaftschor. Ab 15 Uhr spielt zum Festausklang der Musikverein Konradshofen. Am Nachmittag gibt es auch Aktionen für Kinder.