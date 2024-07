So sehen Sieger aus

32 junge Musiker und Musikerinnen zwischen sieben und 17 Jahren zeigten beim Jugendblasorchesterwettbewerb des ASM in Kooperation mit der Handwerkskammer Schwaben, mit welchem musikalischen Können sie das Publikum begeistern und auch mit welchem Ideenreichtum sie ihr eigenes Showprogramm auf die Beine stellen können.

So nahmen die Jungmusiker vom Musikverein Langerringen gemeinsam mit ihrem Dirigenten Stefan Seitz voller Stolz den ersten Preis in der Handwerkskammer entgegen. Sie erspielten sich einen Gutschein über 500 Euro für Eintrittskarten in einen Freizeitpark mit einem Bustransfer.

Was von der Jury bewertet wurde

Eine vierköpfige Fachjury bewertete die Darbietung in den Bereichen Musikalität wie klangliche Darbietung, spieltechnische Ausführung und in gleicher Gewichtung die Showdarbietung mit den Kriterien Kreativität des Vortrags, Publikumswirksamkeit, Showeffekt und darstellerische Leistung. Dass das Jugendensemble in allen Bereichen punkten kann, zeigten die Musiker mit ihrer Fernseh-Show „Langerringen TV“. Die charmante TV-Moderatorin Hanna führte dabei das Publikum durch das Programm, das in einem übergroßen Fernsehrahmen schauspielerisch von den Musikern dargeboten wurde.

20 Minuten buntes Programm

So konnten sich die Zuhörer durch Kinderserien aus Disneys Dschungelbuch mit „Probier’s mal mit Gemütlichkeit“ oder „Eine Insel mit zwei Bergen“ hindurch “zappen“. Eine wilde Verfolgungsjagd auf dem Bobby Car leiste sich James Bond bei dem Titel „Skyfall“ durch das Atrium der Handwerkskammer. Auch der bekannte Pink Panther schlich sich durch verschiedene Solostellen an der Querflöte, Saxophon, Klarinette und Vibraphon durch das Orchester. Die 20-minütige Spielzeit zu füllen, war für die Jungmusiker kein Problem. Mit einem klangvollen Saxophon-Solo ließen sie die Titanic langsam über das Meer fahren – doch diesmal war kein Eisberg in Sicht, sondern das Schiff wurde von Piraten aus „Fluch der Karibik“ angegriffen. Dabei zog das Schlagzeugensemble alle Register seines Schlagwerks und das Publikum wurde musikalisch auf die wilde Fahrt auf hoher See mitgenommen.

Jungmusiker jubeln bei der Siegerehrung Foto: Handwerkskammer