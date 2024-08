Rettet der MVV-Beitritt die Buslinie für Königsbrunns München-Pendler?

Für viele Pendlerinnen und Pendler ist die Bus-Linie 100, die zwischen Königsbrunn und Mering fährt, nicht einfach nur eine Verbindung zum Nachbarlandkreis Aichach-Friedberg. Viele der 30 Menschen, die laut Zählung des Augsburger Verkehrs-Verbundes (AVV) zu Berufsverkehrszeiten in einen der Busse steigen, wollen weiter nach München. Am Bahnhof in Mering wechseln die Königsbrunner in den Zug. Doch an der Linie soll gespart werden. Verbessert der Paukenschlag im öffentlichen Nahverkehr, den Landrat Martin Sailer kürzlich verkündete, die Situation?

Wie berichtet, soll der AVV zum Fahrplanwechsel 2025/2026 in einem Betriebsübergang mit dem Münchner Verkehrs- und Tarifverbund (MVV) verschmelzen. In Königsbrunn weckt das Hoffnungen. Denn im November 2023 hat der AVV die Ausschreibung des Linienbündels „Lech Süd“ für die Zeit ab Dezember 2025 gestartet. Zu dem Bündel gehört die Linie 100. Wegen gestiegener Preise soll es Einsparungen im Angebot geben. In der Überarbeitung der Ausschreibung wird die Linie nach Mering St. Afra gekürzt. Mit der Änderung fallen die Haltestellen Enzianstraße und Lilienstraße auf dieser Route weg. Außerdem sollen die Busse der Linie ab 20 Uhr nicht mehr fahren.

Königsbrunn braucht die Linie 100, der Kreis Aichach-Friedberg weniger

Wenn es nach dem Nachbarlandkreis Aichach-Friedberg gegangen wäre, wäre noch mehr gestrichen worden. Im Kreistag hat im April eine Mehrheit aus fast allen Fraktionen die Streichung der Linie 100 ab Dezember 2025 gefordert. Alternativ einigte man sich darauf, dass die Linie dann am Bahnhof im Meringer Ortsteil St. Afra endet und nicht mehr am Bahnhof Mering. Das könnte rund 140.000 Euro im Jahr einsparen. Aber viele Königsbrunner werden sich dann wohl zweimal überlegen, ob sie den Bus überhaupt nutzen.

Der Hauptbahnhof in der Landeshauptstadt ist für sie aus dem Zentrum mit dem Bus 100 und dem Zug ab Mering in rund einer Stunde zu erreichen. Über Augsburg wären sie zu den meisten Zeiten länger unterwegs. Einige Königsbrunner hoffen, dass mit der Verschmelzung von AVV und MVV die Linie möglichst stabil und umfänglich bleibt. Der Ortsvorsitzende der SPD, Maximilian Arnold, sagt: „Die angedachte Fusion rollt die Debatte um die Buslinie 100 neu auf.“ Er sieht den Landkreis Augsburg generell aber weiter in der Verantwortung: „Wir müssen grundsätzlich darüber nachdenken, ob wir als Landkreis Augsburg selbst Busse leasen, wenn die Busunternehmen nicht ausreichend und bezahlbar liefern können.“ Auch Fahrerinnen und Fahrer könnte der Landkreis selbst einstellen.

SPD Königsbrunn hofft auf bessere Ticketpreise mit dem MVV

Arnolds Parteikollege und Fraktionsvorsitzender im Stadtrat, Nicolai Abt, hofft auf günstigere Tickets. „Unsere Bemühungen scheiterten am Widerstand des AVV. Nimmt man sich die Tarifstruktur des MVV zum Vorbild, könnte jedoch eine attraktive und bezahlbare Preisstruktur geschaffen werden.“

Konkrete Forderungen hat Franz Nerb, ebenfalls SPD, dessen politische Schwerpunkte im Bereich Öffentlicher Personennahverkehr liegen. Die Fusion biete Chancen: „Perspektivisch muss die Linie 100 und die beantragte Haltestelle im Bereich Ilsesee in den Königsbrunner Stadtbus integriert werden.“ Der AVV müsse den bestehenden Vertrag um zwei bis drei Jahre verlängern und die Neuausschreibung mit der Leistungsverschlechterung zurückziehen, um Zeit für ein neues Konzept für den Nahverkehr in und um Königsbrunn zu haben. „Die Haltestellen Enzianstraße und Lilienstraße müssen auch weiter von der Buslinie 100 angefahren werden und auch Fahrtzeiten jenseits von 20 Uhr müssen bedient werden.“ (mit cli)