Mann joggt nackt in Hiltenfingen

Er hatte nur noch Schuhe an: Ansonsten joggte ein Mann offenbar komplett nackt in Hiltenfingen. Er wurde am Sonntag, 13. Juli gegen 21 Uhr auf Höhe des Wertstoffhofes gesehen, wie er Richtung Süden lief. Eine Suche durch die Polizei verlief erfolglos. Der Mann soll laut Beschreibung etwa 45 bis 50 Jahre alt und zirka 1,75 Meter groß sein. Seine Figur wird als stämmig beschrieben. Die Polizei bittet Zeugen um Hinweise unter der Telefonnummer 08232/96060. (AZ)

