So waren der Neubürgerempfang und das traditionelle Weinfest in Königsbrunn

„Willkommen im Foyer des Rathauses ihrer neuen Wahlheimat. Der Stadt Königsbrunn, mitten im Zentrum zwischen London und Rom.“ So begrüßte Bürgermeister Franz Feigl die neuen Bürgerinnen und Bürger der Stadt. Beim traditionellen Neubürgerempfang der Stadt Königsbrunn platzte das Foyer aus allen Nähten. Insgesamt dürften es rund 250 Menschen gewesen sein, die dort versammelt waren. Feigl informierte dabei gewohnt launig, was an der Stadt lebens- und liebenswert ist. Am Ende gab es dann einen Gutschein und die Feier auf dem Rathausplatz konnte beginnen.

War das herrliche Spätsommerwetter für das Weinfest ein Glücksfall, war es für den Empfang eher hinderlich. Denn in dem, bis auf den letzten Platz gefüllten, verglasten Raum wurde es schnell heiß und stickig. Daher wurde das Foyer am Ende der Ausführungen von Bürgermeister Franz Feigl fast schlagartig leer. Zeit für Gespräche blieb nicht mehr. 1604 Menschen seien es, die in diesem Jahr nach Königsbrunn gezogen sind, so Feigl. Demgegenüber stehen 1596 Wegzüge. Gleichzeitig wurden in der Stadt 218 Kinder geboren. 304 Menschen sind gestorben.

Königsbrunn bleibt vorerst unter der 30.000-Einwohner-Marke

„So sind wir unter dem Strich etwas geschrumpft.“ Rund 29.000 Einwohnerinnen und Einwohner zählt Königsbrunn derzeit. „Damit ist Königsbrunn die größte Stadt im Landkreis Augsburg und steht im Regierungsbezirk Schwaben derzeit an siebter Stelle.“ Insgesamt hätten sich Menschen aus 121 Nationen in Königsbrunn angesiedelt. „Bei uns leben Menschen aus der Türkei, aus der EU, aus Großbritannien, der Ukraine und Russland. Menschen von allen Kontinenten der Welt haben hier eine neue Heimat gefunden. Und ein paar Franken sind auch dabei“, erläuterte Feigl.

Franz Feigl pries in seiner launigen Rede die Vorzüge Königsbrunns. Foto: Elmar Knöchel

Anschließend pries er die gute Lage der Stadt und wies auf die Erreichbarkeit von Augsburg und München hin, die sowohl per Auto als auch mit den öffentlichen Verkehrsmitteln von Königsbrunn aus sicher und schnell zu erreichen seien. Eindringlich wurde der Bürgermeister, als er die neuen Bürgerinnen und Bürger der Stadt auf die Besonderheiten beim Königsbrunner Wasser hinwies: „Was sie in den Gully schütten, trinken wir später.“ Denn die Regenwasserabläufe der Stadt seien nicht an die Abwasserkanäle angeschlossen. Alles, was dort hineinläuft, werde versickert. „Das ist das Konzept der Schwammstadt, das gerade überall diskutiert wird. Hier in Königsbrunn gibt es das schon lange.“

„In Königsbrunn ist es städtischer“, sagt Neubürgerin Jana Schmitzer

Der Nachteil sei, dass durch die durchlässigen Kiesböden unter der Stadt das Wasser schnell versickere und dadurch die Filterleistung des Bodens geringer sei. „Deshalb sollten sie nichts in den Gully kippen, was da nicht hineingehört. Sollten sie jemanden sehen, der das tut, weisen sie ihn bitte freundlich darauf hin, dies zu unterlassen.“

Danach stellte Feigl die Königsbrunner Stadträtinnen und -räte vor, genauso wie vier Auszubildende die in der Stadtverwaltung begonnen haben. Zum Schluss verteilte er Gutscheine für das Weinfest, das während des Empfangs draußen auf dem Rathausplatz bereits begonnen hatte.

Jana Schmitzer ist aus der Nachbarstadt Bobingen zugezogen. Sie freut sich über das „städtischere Umfeld". Foto: Elmar Knöchel

Neubürgerin Jana Schmitzer erzählte nach dem Empfang, warum sie jetzt in Königsbrunn wohnt. „Ich bin mit meiner Partnerin zusammengezogen.“ Allerdings habe sie keinen weiten Weg gehabt, denn sie kommt aus dem benachbarten Bobingen. Doch sie könne trotzdem ihrer neuen Heimatstadt ein Lob aussprechen. Der Unterschied zu Bobingen sei deutlich spürbar. „Hier in Königsbrunn ist es einfach städtischer“, sagt sie. Der Vorteil für sie sei, dass sie sich nicht wirklich schwer mit der Eingewöhnung getan habe. Wenn man aus Bobingen komme, kenne man sich natürlich auch in der Nachbarstadt aus.

Als sich das Foyer des Rathauses in Rekordgeschwindigkeit geleert hatte, war draußen auf dem Weinfest schon Hochbetrieb. An allen Ständen warteten bereits die Königsbrunnerinnen und Königsbrunner geduldig auf Wein, Bier oder Pinsa. Im strahlenden Sonnenschein waren die Menschen gut gelaunt und es wurde ausgelassen gefeiert. Marktorganisator Josef Marko erzählte, dass es doch einiges an Aufwand bedeute, das Fest auf die Beine zu stellen. Gleichzeitig betonte er, dass die Stadt mittlerweile auf einen Stamm an Gastronomen zurückgreifen könne, sodass vieles bereits eingespielt sei. Insgesamt seien zwölf Stände mit Getränken und Essen auf dem Fest vertreten. Wobei es für die Getränke eine Preisdeckelung gebe. Marko schätzte, dass es am Ende rund 7000 Menschen gewesen sein dürften, die das Königsbrunner Weinfest besucht hatten.

Bereits kurz nach Beginn herrschte beim Weinfest auf dem Rathausplatz Hochbetrieb. Foto: Elmar Knöchel