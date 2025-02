Mit dem Bebauungsplan „Dorfmitte“ will die Gemeinde die Entwicklung des Gebiets zwischen der Mittelneufnacher Straße, der Kanalstraße und der Raiffeisenstraße neu regeln. Auslöser dafür ist die in Teilen brachliegende Gewerbestruktur und der Bedarf an Wohnraum. Durch Nachverdichtung innerörtlicher Flächen soll die Struktur verbessert werden.

Hieronymus Schneider Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Ortsmitte Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Optik Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis