Fahr- und Busdienste: So mobil ist das Augsburger Land

Die jüngste Diskussion um die Erhöhung des Deutschlandtickets auf 58 Euro hat Unmut ausgelöst, und viele Menschen im südlichen Augsburger Land fühlen sich im Hinblick auf die Anbindung und den Ausbau des Nahverkehrs benachteiligt. Der Heimat-Check 2022 hat dies deutlich gemacht: Viele Menschen im südlichen Augsburger Land haben das Gefühl, dass der Ausbau des öffentlichen Nahverkehrs dringend notwendig ist. Gemeinden wie Kleinaitingen, Hiltenfingen, Oberottmarshausen und Obermeitingen waren besonders unzufrieden. Angesichts dieser Problematik suchen der Landkreis Augsburg und das Lechfeld nach Alternativen, um die Mobilität der Menschen zu fördern, beispielsweise durch Mitfahrdienste.

Einige Möglichkeiten für Mitfahrdienste gibt es auf dem Lechfeld und in Schwabmünchen schon länger. Etwa den Seniorenfahrdienst der Caritas. Auch die Stadt Bobingen bietet einen Seniorenfahrdienst an.

Digitale Plattform Fahrmob soll regionale Mitfahrgelegenheiten fördern

Die neue digitale Mitfahrplattform „Fahrmob“ steht nicht nur Senioren, sondern allen Menschen ab 16 Jahren zur Verfügung. In der App kann jeder sowohl Mitfahrgelegenheiten anbieten als auch seine Wünsche einstellen. Pro angefangene zehn Kilometer Strecke bezahlt der Mitfahrer einen Euro. Insbesondere Kurzstrecken zum Fußballtraining oder zur Ausbildungsstelle sollen leichter erreichbar werden, auch ohne Führerschein.

Mobil zu sein, ohne Führerschein und leichter in die Schule oder in den nächsten Ort zum Einkaufen: Diesen Service bieten auch die Aktivvo-Busse des AVV. Die fahren seit Juni 2023 in verschiedenen Regionen des Landkreises. Darunter den Holzwinkel, Altenmünster, Welden, Zusmarshausen, Horgau, wo das Projekt gestartet ist. Mittlerweile fahren die Aktivvo-Busse auch den Landkreis Süden rund um Königsbrunn und Bobingen bis nach Gessertshausen sowie das Lechfeld, Schwabmünchen und die Stauden an. Die Fahrten können per App, auf der Website oder unter der Telefonnummer 0800/2882222 gebucht werden. Der Fahrpreis ist bei Abos, Zeitkarten und sogar beim Deutschlandticket bereits inkludiert. Ansonsten richtet er sich danach, wie viele Zonen jemand durchfährt und kann von 1,90 Euro bis zu 7,60 Euro für Erwachsene reichen.

Es gibt einen kostenlosen Elektrobus, den Gokel

Der Gokel wiederum wartet mit einer Besonderheit auf: Es ist ein Elektrobus, der kostenlos Bürger von Reinhartshofen über Kleinaitingen, Oberottmarshausen und Großaitingen bis nach Bobingen transportiert. Der Dienst ist laut dem Fahrplanflyer kostenlos. Acht Sitzplätze gibt es pro Bus, und pro Tour kann ein Rollstuhlfahrer mitfahren.

Das Anruf-Sammel-Taxi fährt in Gersthofen und Stadtbergen

Der AST Busservice gehört wie die Aktivvo-Busse zum Netz des AVV. Es handelt sich dabei um eine Art Rufsammeltaxi. Carola Fendt von der Gersthofer Verkehrsgesellschaft erklärt, dass die Firma Taxi Augsburg am Abend und am Wochenende zwischen den westlichen Stadtteilen von Gersthofen wie Hirblingen, Batzenhofen, Edenbergen, Täfertingen und Rettenbergen sowie dem Norden Augsburgs Stationen auf Anruf hin anfährt. Der Anruf muss dabei eine halbe Stunde vor der offiziellen Fahrzeit laut Fahrplan erfolgen und Fahrgäste brauchen einen gültigen Fahrschein des AVV. Der kann auch über die AVV-App digital gelöst werden. Wer eine Einzelfahrkarte besitzt, zahlt dann 3,30 Euro. Jeder, der eine Monats- oder Jahreskarte besitzt, spart sich im Vergleich dazu etwas Geld und zahlt nur 1,70 Euro. Pro Nacht gehen in etwa zwei bis drei Anrufe ein, wenn Feste oder Weihnachtsmärkte in Augsburg stattfinden, auch mal ein paar mehr. Interessierte können den Dienst der AST Linie 27 unter der Telefonnummer 0821/3475813 rufen. Fendt sagt, dass dann neben jüngeren Leuten auch ältere den Rufbusservice nutzen und das Auto einfach mal stehen lassen, wenn sie etwas getrunken haben. Name, Fahrziel und die Anzahl der Mitfahrer sind wichtige Basisinfos für die Fahrer, die dann sogar auf Wunsch bis zur Haustüre fahren. Der Zustieg ist nur an den ausgeschriebenen Haltestellen möglich.

Auch in Ortsteilen von Stadtbergen wie Leitershofen oder Deuringen können Menschen auf das Anrufsammeltaxi (AST) zurückgreifen. Der AST 641 fährt mehrere Stationen in Leitershofen, Stadtbergen und Deuringen an und verbindet diese stadtnah gelegenen Ortsteile miteinander. Der AST 72 P fährt wiederum vom Augsburger Stadtteil Pfersee über Leitershofen bis zur Wellenburg, einem beliebten Ausflugsziel im Sommer mit dem Biergarten und den Westlichen Wäldern. Schon im Augsburger Stadtgebiet, aber trotzdem etwas außerhalb gelegen sind die Ortsteile Inningen und Bergheim, die durch die Linie 76, mit dem Augsburger Westen, also Göggingen verbunden sind.

In Gessertshausen fährt der Bürgerbus an drei Tagen in der Woche

Der Gessertshauser Bürgerbus fährt dienstags, donnerstags und freitags jeweils viermal am Tag durch alle Ortsteile von Gessertshausen über Deubach, Wollishausen, Margertshausen und Döpshofen. Wer mit diesem besonderen Bus fahren will, zahlt dafür nur 50 Cent und kann so auf günstige Weise zum nächsten Supermarkt, zum Arzt oder zu alten Freunden gelangen. Der Bus hat acht Plätze, unter anderem für Schwerbehinderte gibt es einen Platz, aber auch für Kinder sind Sitzmöglichkeiten vorhanden, aber eben begrenzt. Tickets können Mitfahrer im Bus kaufen, wobei sie dabei möglichst mit Kleingeld zahlen sollten. Betrunkene haben keinen Anspruch auf Beförderung.

Seniorenfahrdienst fährt von Ustersbach in die nächstgrößeren Orte

Der „Fahrdienst für Senioren“ richtet sich an ältere, wenig mobile Ustersbacher, die alte Bekannte besuchen möchten, zur Apotheke oder zum Einkauf fahren wollen. Wer den Dienst in Anspruch nimmt, zahlt für Fahrten nach Gessertshausen, Fischach, Dinkelscherben oder Kutzenhausen pauschal drei Euro. Wer weiter fahren mag, kommt mit dem Seniorenfahrdienst für sechs Euro sogar bis nach Augsburg oder Krumbach. Parkhausgebühren sind extra zu zahlen, ebenso fallen sechs Euro pro Stunde für den Zeitaufwand des ehrenamtlichen Fahrers an, egal ob er wartet oder fährt. Wer den Dienst nutzen möchte, muss zwei Tage vorher einen Termin unter der Telefonnummer 0152/520 907 24 vereinbaren. Möglich ist dies jeweils von Montag bis Freitag von 8 bis 18 Uhr. Allerdings kann es sein, dass nicht immer ein Fahrer zur Verfügung steht, weil derzeit neue ehrenamtliche Fahrer gesucht werden.

Mehrgenerationenhauses in Königsbrunn bietet einen Fahrdienst an

Der Fahrdienst ist ein Angebot des Mehrgenerationenhauses Königsbrunn für mobil eingeschränkte Personen und Senioren. Ehrenamtliche fahren bei Bedarf mit einem der beiden städtischen E-Smarts beziehungsweise mit Autos des swa-Carsharings zu Alltagsterminen in Königsbrunn, Bobingen, Mering, Augsburg, Schwabmünchen, Friedberg und Landsberg am Lech. Der Fahrdienst steht von Montag bis Freitag zwischen 8 Uhr und 18 Uhr zur Verfügung. Nach Vereinbarung können auch Fahrten außerhalb dieser Kernzeiten angeboten werden, vorausgesetzt, es findet sich ein Fahrer. Die Buchung der Fahrten erfolgt unter der Telefonnummer 08231/34 93 655 unter und ist dienstags von 8 bis 12.30 Uhr und donnerstags von 13 Uhr bis 16.30 Uhr bei der Koordinatorin Marcella Wolf möglich. Die Fahrtkosten errechnen sich nach Entfernung des Zielorts. Fahrten innerhalb der Grenzen Königsbrunns kosten normalerweise 2,50 Euro. Für den Transport nach Bobingen fallen drei Euro an und die Fahrt nach Augsburg kostet neun Euro, um nur einige Beispiele zu nennen. Genauere Informationen gibt es unter der oben genannten Telefonnummer.