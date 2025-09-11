Ölbohrung auf dem Lechfeld: Firma nimmt neues Feld ins Visier

Auf dem Lechfeld wird seit mehr als 40 Jahren Öl gefördert. Das Gebiet wurde immer wieder erweitert. Zuletzt gab es 2023 Bohrungen des Konzerns Oneo auf dem Feld Aitingen Süd-4. Dabei handelt es sich um die östliche Erweiterung des bestehenden Feldes zwischen Groß- und Kleinaitingen. Der mehr als 40 Meter hohe Bohrturm war von Weitem zu sehen. Die Bohrung war erfolgreich. „Der Betrieb läuft mittlerweile planmäßig“, so Unternehmenssprecher Benedict van Hülsen. Pro Tag fördert Oneo 50 bis 60 Kubikmeter Erdöl aus der Bohrung Aitingen Süd-4, zusätzlich zu den derzeit etwa 700 Kubikmetern aus den laufenden Aitinger Förderungen. Die Firma Oneo betreibt als Nachfolgerin der Wintershall seit einigen Jahren die bestehenden Ölfelder und die dazugehörigen Leitungen. Das Erdöl wird über diese Rohre an den Betriebsplatz in Großaitingen geleitet, dort aufbereitet und anschließend per Kesselwagen zur Raffinerie in Lingen transportiert.

Carmen Janzen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Lechfeld Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Ölbohrung Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis