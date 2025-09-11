Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Schwabmünchner Allgemeine
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Schwabmünchen
Icon Pfeil nach unten

Neue Ölbohrungen auf dem Lechfeld: Oneo plant Erkundungen in Wertachgebiet

Landkreis Augsburg

Ölbohrung auf dem Lechfeld: Firma nimmt neues Feld ins Visier

Seit mehr als 40 Jahren wird auf dem Lechfeld nach Öl gebohrt. Jetzt fasst das Unternehmen eine weitere Fläche ins Auge.
Von Carmen Janzen
    • |
    • |
    • |
    Hier fördert Oneo auf dem Lechfeld Öl. Die Fläche wurde in den vergangenen 40 Jahren immer wieder erweitert. Aktuell liebäugelt das Unternehmen Oneo mit einem Gebiet zwischen Großaitingen, Reinhartshofen und Guggenberg.
    Hier fördert Oneo auf dem Lechfeld Öl. Die Fläche wurde in den vergangenen 40 Jahren immer wieder erweitert. Aktuell liebäugelt das Unternehmen Oneo mit einem Gebiet zwischen Großaitingen, Reinhartshofen und Guggenberg. Foto: Maximilian Czysz

    Auf dem Lechfeld wird seit mehr als 40 Jahren Öl gefördert. Das Gebiet wurde immer wieder erweitert. Zuletzt gab es 2023 Bohrungen des Konzerns Oneo auf dem Feld Aitingen Süd-4. Dabei handelt es sich um die östliche Erweiterung des bestehenden Feldes zwischen Groß- und Kleinaitingen. Der mehr als 40 Meter hohe Bohrturm war von Weitem zu sehen. Die Bohrung war erfolgreich. „Der Betrieb läuft mittlerweile planmäßig“, so Unternehmenssprecher Benedict van Hülsen. Pro Tag fördert Oneo 50 bis 60 Kubikmeter Erdöl aus der Bohrung Aitingen Süd-4, zusätzlich zu den derzeit etwa 700 Kubikmetern aus den laufenden Aitinger Förderungen. Die Firma Oneo betreibt als Nachfolgerin der Wintershall seit einigen Jahren die bestehenden Ölfelder und die dazugehörigen Leitungen. Das Erdöl wird über diese Rohre an den Betriebsplatz in Großaitingen geleitet, dort aufbereitet und anschließend per Kesselwagen zur Raffinerie in Lingen transportiert.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden