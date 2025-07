Neu Ladepunkte für E-Autos in Untermeitingen

Im Auftrag der Gemeinde sind in Untermeitingen zwei öffentlich zugängliche Schnellladepunkte am Lechring installiert worden. Darauf hat Dana Rojas Martinez, Geschäftsführerin der Firma CoMoly, jetzt in der Gemeinderatssitzung hingewiesen. Die Schnellladepunkte haben eine Ladeleistung von bis zu 150 Kilowatt. Außerdem gibt es hier nun zwei Wechselstrom-Ladepunkte mit jeweils 22 Kilowatt. Dank dieser Infrastruktur lassen sich E-Fahrzeuge in nur zehn Minuten laden – ein bedeutender Schritt für den Ausbau der Elektromobilität im südlichen Landkreis Augsburg. Besonders attraktiv ist die Lage der neuen Ladepunkte: In direkter Umgebung befinden sich zahlreiche Geschäfte und Einkaufsmöglichkeiten, die während der Ladezeit besucht werden können.

