Bürgermeister Simon Schropp kassiert für den guten Zweck im neuen DM

Der neue Drogeriemarkt der Kette DM in Untermeitingen ist eröffnet. Ein besonderes Highlight bei der Einweihungsfeier war eine Kassieraktion mit Bürgermeister Simon Schropp. Die Summe aller Einnahmen ging als Spende an die Johanniter-Bereitschaft Lechfeld. Insgesamt kamen 4500 Euro zusammen, weil das DM-Team den Betrag noch aufrundete. „Wir freuen uns sehr, das Ehrenamt in Untermeitingen unterstützen zu dürfen“, erklärte Filialleiter Marcel Nhacutoo. Wenige Tage zuvor hatte die Johanniter-Bereitschaft Lechfeld ihre neuen Räumlichkeiten in der Lechfelder Straße 37 in Untermeitingen eingeweiht. (AZ)

