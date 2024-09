Neuer Pastor: Ein Oberfranke in Schwaben

Die Freie evangelische Gemeinde Schwabmünchen hat einen neuen Pastor: Matthias Weber. Er ist verheiratet und hat drei erwachsene Kinder. Die Stationen seines 28-jährigen Dienstes lagen bisher im Raum Marburg, Nürnberg und Karlsruhe. Der naturverbundene Geistliche schätzt das Miteinander unter Christen und wirkte in der Vergangenheit als Brückenbauer, Coach und Pfadfinder auch zum Wohl der Allgemeinheit. Sein Einführungs-Gottesdienst mit Ehrengästen findet am So, 13. Oktober, ab 15.30 Uhr in der Robert-Bosch-Straße 10 in Schwabmünchen statt. Freie evangelische Gemeinden sind nicht unter dem Dach der Evangelischen Kirche Deutschland organisiert und erheben keine Kirchensteuer, sind also auf Spenden angewiesen. (AZ)