Als Michael Vogt Anfang Juli seine neue Stelle in Königsbrunn angetreten hat, standen in der Stadt zahlreiche Keller unter Wasser. „Ich bin direkt zur Krisenzeit gestartet“, sagt der 39-Jährige. Ansonsten berichtet der neue Wirtschaftsförderer aber ausschließlich Positives über die ersten Monate in Königsbrunn.

Marco Keitel Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis