Jetzt gibt es nepalesisch: Himalaya Food eröffnet in Königsbrunn

In Königsbrunn öffnet ein neues Restaurant seine Pforten. Das Besondere am „Himalaya Food“: Hier wird es eine breite Auswahl an nepalesischen, italienischen und indischen Speisen geben. Mushtaq Bhatti und seine Partnerin Sonam Thapa möchten ihren Gästen Nepal näherbringen. „Hier bekommt man das nepalesische Essen wie hausgemacht“, sagt Sonam Thapa. Damit sind sie im Augsburger Land eine Ausnahme. „Wenn jemand nepalesisch essen gehen möchte, muss man zum Beispiel nach München gehen“, sagt Mushtaq Bhatti. Mit dem Standort in Königsbrunn wollen er und Thapa den Menschen aus dem Augsburger Land eine große Auswahl bieten.

Amélie Boldt Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Königsbrunn Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Himalaya Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis