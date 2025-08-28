Icon Menü
Neueröffnung - „Himalaya Food“ in Königsbrunn mit authentischer nepalesischer, indischer & italienischer Küche

Königsbrunn

Jetzt gibt es nepalesisch: Himalaya Food eröffnet in Königsbrunn

Ab September lädt das Restaurant Himalaya Food in Königsbrunn zur kulinarischen Reise durch Nepal, Italien, Indien ein. Was das Herzensprojekt besonders macht.
Von Amélie Boldt
    Sonam Thapa (links) und Mushtaq Bhatti führen das Lokal.
    Sonam Thapa (links) und Mushtaq Bhatti führen das Lokal. Foto: Amélie Boldt

    In Königsbrunn öffnet ein neues Restaurant seine Pforten. Das Besondere am „Himalaya Food“: Hier wird es eine breite Auswahl an nepalesischen, italienischen und indischen Speisen geben. Mushtaq Bhatti und seine Partnerin Sonam Thapa möchten ihren Gästen Nepal näherbringen. „Hier bekommt man das nepalesische Essen wie hausgemacht“, sagt Sonam Thapa. Damit sind sie im Augsburger Land eine Ausnahme. „Wenn jemand nepalesisch essen gehen möchte, muss man zum Beispiel nach München gehen“, sagt Mushtaq Bhatti. Mit dem Standort in Königsbrunn wollen er und Thapa den Menschen aus dem Augsburger Land eine große Auswahl bieten.

