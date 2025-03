Schon ab Oktober könnten in Graben neue Häuser entstehen

Der Gemeinderat hat die Kanal- und Straßenbauarbeiten für das neue Baugebiet südlich der Hildegard-von-Bingen-Straße in Graben ausgeschrieben und plant die Auftragsvergabe und den Beginn der Arbeiten noch im März. In den Bebauungsplan, der in den nächsten Wochen öffentlich ausliegt, wurden die Anregungen der Behörden und der Öffentlichkeit eingearbeitet. Schon im Zuge der Erschließungsarbeiten soll die Lupinenstraße angebunden werden, um für das neue Baugebiet auf der Westseite vorab einen zweiten Ein- und Ausgang zu schaffen. „Wenn die Arbeiten planmäßig laufen, dann könnten die künftigen Grundstückseigentümer schon ab Oktober mit dem Hausbau beginnen“, sagte Bürgermeister Andreas Scharf.

