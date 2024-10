Notenlos durch die Nacht

Wenn ein Musiker zu einem anderen sagt: „Hast du die Noten dabei?“, will er damit fragen, ob die Notenblätter mitgebracht wurden. Wer ohne Notenblätter spielt, musiziert „notenlos“. Genau das tat das Duo „Notenlos“ am Samstagabend im ausverkauften Pfarrsaal der Kirche zur Heiligen Vorsehung. Die beiden Musiker aus München, Bastian Pusch und Andreas Speckmann, spielten und sangen ohne Noten, und damit auch ohne Texte. Und zwar nicht ein vorher eingeübtes Programm, sondern jeden beliebigen Titel, der ihnen vom Publikum zugerufen wurde. Damit nicht genug, legten sie die Lieder auch noch verschiedenen Interpreten in den Mund. Dank soundtechnischer Unterstützung schafften sie es mit nur zwei Keyboards und einem Schlagzeug, klanglich in einen barocken Festsaal, eine Schlager-Hitparade oder auf ein Heavy-Metal-Open-Air zu entführen.

