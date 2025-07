Kiosk am Obermeitinger Badesee schließt: Aufwand lässt sich nicht mit Familie vereinbaren

Die Kiosk-Bar Obers am Obermeitinger Badesee schließt nach sechs Jahren. Während das Pächterpaar gerade noch plant, wie es in Zukunft für sie weitergehen wird, steht für den Kiosk fest: Bis zur Saison 2026 bleibt er geschlossen.

„Unsere kleinen Kinder, viereinhalb und neuneinhalb, mussten arg zurückstecken in den vergangenen Jahren“, nennt Pächterin Veronika Rid als Hauptgrund. Die junge Familie hat bisher noch keinen Sommertag, geschweige denn einen Sommerurlaub gemeinsam verbracht. „Einer war immer hier.“ Zudem arbeiten beide neben dem Kiosk: Veronika Rid ist angestellt, ihr Mann Florian betreibt einen Veranstaltungs- und Getränkehandel. „Jetzt ist mal Familienzeit angesagt“, sagt sie. Deshalb fährt die Familie nach der großen Malle-Abschlussparty am Samstag, 23. August, in den Urlaub.

In den vier Monaten konnte der Kiosk wetterbedingt nie mehr als 45 Tage öffnen

Das ist jedoch nicht der einzige Grund. Das Verhältnis zwischen Aufwand und Ertrag stimmte zuletzt nicht mehr, sagt sie. Die Saison ist auf vier Monate begrenzt – der Kiosk darf nur vom 15. Mai bis zum 15. September öffnen. Hinzu kommt die Abhängigkeit vom Wetter. „Eigentlich haben wir Hochsommer, aber aktuell sind es gerade einmal 19 Grad“, sagt sie. „Wegen solcher Sommerlöcher kamen wir in keiner Saison auf mehr als 45 Öffnungstage.“ Zudem genehmige die Gemeinde nur sechs große Veranstaltungen pro Jahr kostenpflichtig.

Zum Verkauf kamen zahlreiche zusätzliche Aufgaben hinzu. Neben der Logistik – also dem Bestellen von Essen und Getränken – war das Pächterpaar für das Öffnen des Geländes um acht Uhr morgens und das Schließen um 22 Uhr verantwortlich. Zudem kümmerten sie sich um die Müllentsorgung, Reparaturen und die Reinigung der Toiletten auf dem gesamten Gelände.

„Wir gehen nicht nur mit einem lachenden, sondern auch mit einem weinenden Auge“, sagt Rid. „Das hier war unser Baby.“ Ganz aus dem Gastgeber-Geschäft aussteigen wollen sie aber nicht, verrät sie weiter: „Das ist zwar noch nicht spruchreif, aber wir planen eine Veranstaltungslocation.“ Diese soll im urig-eleganten Stil gestaltet, wetterunabhängig sein und Menschen häufiger das Feiern ermöglichen.

Die Gemeinde Obermeitingen sucht für die Saison 2026 neue Pächter.

Erwin Losert bestätigt, dass der Pachtvertrag nicht verlängert wurde. „Für dieses Jahr werden wir keinen neuen Pächter mehr finden“, sagt der Obermeitinger Bürgermeister. „Offiziell wird erst zur Saison 2026 neu vergeben.“ Man sei jedoch optimistisch, zeitnah einen Nachfolger zu finden – erste Anfragen seien eingegangen, die Ausschreibung soll bald folgen. Solange der Kiosk ohne Pächter bleibt, übernimmt der Bauhof einige Aufgaben. Für Öffnung, Schließung und Sauberkeit sei in der restlichen Saison 2025 gesorgt.