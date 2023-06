Obermeitingen

Obermeitingens Kindergarten St. Mauritius vergrößert deutlich seine Kapazität

Die Gruppenräume in der Krippe in Obermeitingen sind hell und freundlich gestaltet. Der Blick geht hinaus auf die neu gestaltete Spielterrasse von St. Mauritius.

Plus Zur Einweihung und zum anschließenden Sommerfest kommen zahlreiche Besucher zur Einrichtung am Kirchberg. Was die Kinderbetreuungseinrichtung alles bietet.

Tobende Kinder und eine gelockerte Atmosphäre begleiteten die Einweihung des neuen Krippen- und Hortgebäudes des Kindergartens St. Mauritius am Kirchberg in Obermeitingen. Nach rund 19-monatiger Bauphase wurde der neue Erweiterungsbau der Öffentlichkeit und den Eltern vorgestellt.

Der Kindergarten in der Trägerschaft der Katholische Pfarrkirchenstiftung St. Mauritius bietet mit dem Erweiterungsbau Platz für 164 Kinder, wovon auf die Krippe (für Ein- bis Dreijährige) 39 Plätze, den Kindergarten (für Drei- bis Sechsjährige) 100 Plätze und den Hort (erste bis vierte Klasse) 25 Plätze entfallen. Vor der Erweiterung standen lediglich 90 Betreuungsplätze zur Verfügung. Die Krippe und der Hort sind im neuen Erweiterungsbau untergebracht, der Kindergarten verbleibt wie bisher im alten Schulhaus.

