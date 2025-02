Wie Bahnfahren zu einer Odyssee werden kann

Der Verein Theaterbühne Obermeitingen will Zuschauer und andere Fahrgäste im neuen Stück „Es fährt kein Zug nach Irgendwo“ an einen besonderen Bahnhof bringen. Die Mitreisenden bei dieser Bahn-Odyssee sind ein illustrer Kegel-Club, eine gehetzte Business-Frau, ein eigenwilliger Verschwörungstheoretiker und ein abgedrehter Motivationstrainer. Das Theaterstück, eine Komödie in drei Akten von Winnie Abel, ist an folgenden Tagen im Bürgerhaus Obermeitingen, Hauptstraße 25 in Obermeitingen zu sehen:

Samstag, 29. März, 14 Uhr, Benefizveranstaltung für Kinder und Senioren

Samstag, 29. März, 19 Uhr, Premiere

Sonntag, 30. März, 17 Uhr

Samstag, 5. April, 19 Uhr

Sonntag, 6. April, 17 Uhr

Samstag, 12. April, 19 Uhr

Kartenreservierungen sind im Internet unter www.theaterbühne-obermeitingen.de möglich oder telefonisch unter der Nummer 0174/6291459, donnerstags und freitags jeweils zwischen 17 und 19 Uhr.