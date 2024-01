Oberottmarshausen

vor 34 Min.

Carsharing gibt es jetzt auch in Oberottmarshausen

Plus Die Stadtwerke Ulm/Neu-Ulm starten ihr E-Carsharing-Angebot mit einem Fahrzeug und einer Ladesäule beim Rathaus . So funktioniert es.

Von Hieronymus Schneider Artikel anhören Shape

Nun gibt es auch in Oberottmarshausen ein Carsharing-Angebot mit Elektromobilität. Vor Kurzem übergab Gabriele Demberger von den Stadtwerken Ulm/ Neu-Ulm einen Elektro-Renault des Typs Zoé 5.0 an Bürgermeister Andreas Reiter. Das Fahrzeug ist an der Ladesäule am Kirchplatz 1 beim Rathaus platziert und nennt sich „swu2go“.

Der Standort soll ein Beitrag zur Energiewende sein, denn damit erweitert sich die Carsharing-Infrastruktur durch Elektromobilität und bietet eine Ergänzung zum öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV). Bürgermeister Andreas Reiter freute sich an diesem Tag auf die Entgegennahme der Fahrzeugschlüssel. Das Mietsystem kann nicht nur zusätzliche Bedürfnisse zum ÖPNV-Angebot abdecken, sondern könnte sogar ein Ersatz für den Zweitwagen in vielen Familien sein.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen