Musikalischer Nachmittagskaffee des Musikvereins

Der Musikverein Oberottmarshausen lud zum traditionellen musikalischen Nachmittagskaffee in die Turnhalle des Bürgerhauses ein. Die Zweite Vorsitzende Gertrud Christ begrüßte die zahlreichen Gäste, Musikschüler und Lehrer. Abwechslungsreich startete der Musikernachwuchs in das Programm und zeigte eindrucksvoll, dass man auch schon nach kurzer Unterrichtszeit viel am Instrument erreichen kann. Die Zuschauer applaudierten den vielen Einzelsolisten und den unterhaltsamen Gruppendarbietungen der Schüler unter der Begleitung ihrer Musiklehrer Peter Kramer mit Querflöte und Klarinette sowie Günter Garreis mit Gitarre. Auch die jüngsten Schüler an den Blockflöten unter der Leitung von Bernadett Reis zogen alle Gäste in ihren Bann. Den Abschluss machte das Jugendensemble unter der Leitung von Andreas Frommel, das sich gekonnt an ihren ersten Marsch und Polka wagte. Anschließend gab es eine kleine Stärkung mit Kuchen, die von vielen Unterstützern für diesen Nachmittag gespendet wurden. Mit viel Applaus, strahlenden Kinderaugen und staunenden Gästen ging ein toller musikalischer Nachmittag zu Ende.

Oberottmarshausen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Musikverein Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Oberottmarshausen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis