Oberottmarshausen: Neue Stellplatz- und Spielplatzsatzungen treten in Kraft

Oberottmarshausen

Stell- und Spielplätze bleiben in Oberottmarshausen Pflicht          

Wie die Gemeinde die neuen Regeln umsetzt. Bei der Kläranlage wird ein Gasspeicher gebaut.
Von Hieronymus Schneider
    In Oberottmarshausen bleibt die Stellplatzsatzung unverändert.
    In Oberottmarshausen bleibt die Stellplatzsatzung unverändert. Foto: germanopoli/fotolia

    Wie in allen Gemeinden standen die Oberottmarshauser Gemeinderäte vor der Entscheidung, wie das Thema Stellplätze für Kraftfahrzeuge und Spielplätze beim Wohnungsbau geregelt werden soll. Denn die Rechtsgrundlage für bisherige Stellplatzsatzungen und die Vorschrift, dass bei der Errichtung von Gebäuden mit mehr als drei Wohnungen ein Spielplatz angelegt werden muss, wurden aus der Bayerischen Bauordnung gestrichen. Stattdessen erhielten die Gemeinden die Befugnis, eigene Satzungen zu erlassen.

