Stehende Ovationen und drei Zugaben

Unter der musikalischen Leitung des Dirigenten Andreas Frommel erlebten die Besucher in der Turnhalle Oberottmarshausen eine beindruckende musikalische Reise in die Tierwelt.

Das Jugendorchester machte den Anfang eines abwechslungsreichen Programms und zog die Zuhörer mit ihrem Können sofort in den Bann, bei dem auch Lacher zu Entenlauten in den Stückpausen nicht zu kurz kamen. Die Vorsitzende Sandra Herkt moderierte gekonnt durch den Abend und half den Gästen in charmanter Art und Weise auf die Sprünge, um welche Tiere es sich bei den Stücken handelte. Diese reichten von energiegeladenen Interpretationen wie „Black Wolf Run“ über die geheimnis- und stimmungsvollen Klänge aus dem Regenwald zu „Rainforest“ bis zu klassischen Stücken wie „Der Vogelhändler“.

Nach der Pause, in der die Gäste mit Aperitifs und Getränken verwöhnt wurden, ging es dann in einen lebhafteren Teil über. Das emsige Treiben einer Hummel wurde mit dem flotten Stück “Bumble-bee-Jive“ nachgeahmt, gefolgt von bekannten Melodien aus „Cats“ oder von Cat Stevens. Spätestens zu den bekannten Popsongs von Helene Fischer oder den weltbekannten Melodien aus der Bugs-Bunny-Show kam jeder Gast auf seine musikalischen Kosten.

Die Besucher dankten dem Orchester mit stehenden Ovationen, worauf noch drei Zugaben folgten. Mit einer besonderen Variante von „Circle of Life“ aus König der Löwen wurden die Zuhörer gleich zu Beginn überrascht, als mitten unter ihnen ein Gast die berühmten Rufe des weisen Affe Rafiki anstimmte, zu dem das Orchester miteinstimmte. Mit einem verrückten „Känguru-Dance“ endete schließlich ein Abend mit Funken sprühenden Fontänen.