Oktoberfest mit internationalen Gästen

Drei Tage lang wurde in Langenneufnach gefeiert und das Oktoberfest war wieder ein voller Erfolg. Der neue Vorsitzende des Musikvereins Langenneufnach Moritz Kramer zog daher ein positives Fazit: „Heuer besuchten uns mehr Besucher als in den vergangenen Jahren.“ Gemeinsam mit seinen Kollegen und Kolleginnen organisierte er das Fest und war daher erleichert, dass der Ablauf reibungslos funktionierte, da es für ihn als Vorsitzender eine Premiere war. Mehr als 2000 Besucher waren zu Gast im Festzelt am Bahnhofsgelände. Die Gäste kamen aber nicht nur aus Langenneufnach und der Umgebung, sondern sogar aus Amerika.

Besucher kommen aus Amerika

Anita Fazzini ist in Schwabmünchen aufgewachsen und lebt seit 33 Jahren in Pennsylvania. Gemeinsam mit ihrem Ehemann und ihren Freunden ist sie nun nach Deutschland geflogen, um zum einen ihre Schwester zu besuchen, die im Langenneufnacher Ortsteil Habertsweiler lebt, und um auf das Oktoberfest zu gehen. „Wir waren bereits auf dem Oktoberfest in München und im Hofbräuhaus. Nun sind wir hier in Langenneufnach auf dem Oktoberfest und uns gefällt es sehr gut. Da sich im Vergleich zu München die Leute hier in Langenneufnach kennen, es gemütlicher ist und vor allem die Preise wesentlich billiger sind.“ Für die Bekannten von Anita Fazzini ist es das erste Mal, dass sie Deutschland besuchen.

Junge Besucher lauschen den Lausbuam

Eröffnet wurde das 38. Oktoberfest von den Böllerschützen und von Bürgermeister Gerald Eichinger, der das erste Fass mit zwei Schlägen angezapt hat. Die Gäste ließen sich anschließend das Festbier sowie die verschiedenen Schmankerl an allen drei Tagen schmecken und zur Unterhaltungsmusik der Musikkapellen aus Fischach und Obergessertshausen feierten die Gäste und standen dabei oft klatschend auf den Bierzeltbänken. Viele junge Besucher zog die Band „Lausbuam“ an, die bis spät in die Nacht mit ihren Party- und Charthits den Samstagabend rockte.

Gut angekommen ist auch der kleine Jahrmarkt mit Schiffschaukel, Schießstand und Verkaufswagen direkt neben dem Festzelt. Die Kinder des Kinderhauses St. Martin begeisterten mit verschiedenen Tänzen während des Familiennachmittags am Sonntag die Gäste. Über Brennholz für den Winter konnte sich ein Gast des Oktoberfestes freuen, der während der Verlosung des örtlichen Maibaums durch die Feuerwehr das richtige Los gezogen hatte.

„Dass das Oktoberfest heuer am Sonntag Abend ein wenig früher als bisher endete, tat der Feierlaune keinen Abbruch“, sagt Vorsitzender Moritz Kramer, der gleichzeitig auch das große Engagement des gesamten Helfer-Teams lobte.