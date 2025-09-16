In Langenneufnach wird Oktoberfest gefeiert

Die Musiker des Musikvereins Langenneufnach stecken bereits mitten in den Vorbereitungen für das Oktoberfest, das Ende September stattfindet. Vom 26. bis 28. September wird im beheizten Festzelt auf dem Bahnhofsgelände in Langenneufnach gefeiert. Freuen dürfen sich Besucher auf ein Oktoberfest mit zünftiger Musik, einem abwechslungsreichen Programm, guter Stimmung und Schmankerln. Für die passende Atmosphäre sorgen zudem Jahrmarktstände und Fahrgelegenheiten im kleinen Rahmen direkt neben dem Festzelt.

Zum 39. Mal wird das Oktoberfest in Langenneufnach gefeiert und daher bereiten sich die Mitglieder des Musikvereins Langenneufnach schon auf das 40. Jubiläum im nächsten Jahr vor. „Neben den Planungen für dieses Jahr haben wir mit den Planungen für das Jubiläums-Oktoberfest begonnen. Nächstes Jahr wird es zusätzlich zum üblichen Ablauf beim Oktoberfest weitere Programmpunkte geben“, verrät die Zweite Vorsitzende Roswitha Haas. Musiker und Helfer werden daher beim jetzigen Oktoberfest T-Shirts mit einem Hinweis auf das kommende Jubiläum tragen.

Lautstarker Auftakt am Freitag, 26. September

Das Oktoberfest beginnt wie jedes Jahr lautstark am Freitagabend (26. September) um 19.30 Uhr mit den Reischenauer Böllerschützen sowie einem anschließenden Bieranstich durch Bürgermeister Gerald Eichinger. Zur Unterhaltung spielt an diesem Abend, der den Betrieben und Vereinen gewidmet ist, der Musikverein Mattsies, und es wird der örtliche Maibaum verlost. Eingeladen sind aber nicht nur Betriebs- und Vereinsangehörige sondern alle Besucher.

Mit einer Mischung aus traditioneller Blasmusik, Schlager, Rock, Pop und Hip-Hop wird die Party-Band „Lumpenbacher“ aus Königsbrunn für gute Stimmung und einen erstklassigen Party-Abend für Jung und Alt am Samstag (27. September) sorgen. Beginn ist ab 20.30 Uhr, der Einlass beginnt bereits um 19 Uhr. Jugendliche zwischen 16 und unter 18 Jahren werden mit Aufsichtspersonen oder Aufsichtszetteln eingelassen.

Buntes Programm zum Abschluss

Am Sonntag (28. September) ist für die Gäste den ganzen Tag ein buntes Programm geboten. Nach dem Festgottesdienst um 10 Uhr in der Pfarrkirche St. Martin und anschließenden Festzug gibt es im Festzelt einen Frühschoppen und anschließendem Mittagstisch, während dem die gastgebende Musikkapelle Langenneufnach spielen wird. Bereits ab Mittag gibt es Kaffee und Kuchen vom BRK Langenneufnach. Die Kinder des Kinderhaus St. Martin unterhalten während des Familiennachmittags ab 14.30 Uhr mit verschiedenen Auftritten. Zum Abschluss gibt es nochmals Blasmusik zu hören. Von 17 bis 21 Uhr wird die Musikkapelle Gennach das Oktoberfest in Langenneufnach ausklingen lassen.