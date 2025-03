Pandemie und Lockdown: Unsere Redaktion blickt zurück

„In der Nachbetrachtung bin ich dem Lieferdienst eines China-Restaurants dankbar“ Maximilian Czysz, Redakteur

„Neben vielen persönlichen Herausforderungen bedeutete Corona eine gravierende Umstellung im täglichen Redaktionsalltag. Die meisten Kollegen mussten ins Homeoffice. Absprachen fanden nur noch per Telefon oder online statt. Ein kleines Team blieb in der Redaktion in Schwabmünchen, um jeden Tag eine Zeitungsausgabe auf die Beine zu stellen. Es hat geklappt - jeden Tag ist eine Ausgabe erschienen. Später haben sich viele Leser und Leserinnen dafür bedankt. Die tägliche Zeitung war für sie ein Mutmacher, der zeigte: Auch in schwierigen Zeiten geht es weiter. In der Nachbetrachtung bin ich dem Lieferdienst eines China-Restaurants dankbar. Das klingt vielleicht banal, war damals aber im Lockdown wichtig: Der Dienst brachte jeden Tag pünktlich Essen und reichte es durchs Fenster in die Redaktion. Das Mittagsmenü war ein kulinarischer Mutmacher.“ (Maximilian Czysz)

„Unvergessen bleibt eine Begegnung auf dem Weg rund um den Loderberg bei Neusäß“ Regine Kahl, Redakteurin

„Meine persönlicher Rückblick auf die Corona-Zeit ist zweigeteilt: Als belastend habe ich die stete Sorge um die hochbetagten Eltern in Erinnerung. Auch mit dem Verzicht auf gemeinsame Zeit, die gerade in diesen Jahren so kostbar ist. Sogar ein Weihnachtsfest haben wir als Familie aus Sorge vor Ansteckung getrennt voneinander verbracht. Als positiv in Erinnerung habe ich die vielen Wanderungen im Augsburger Land, bei der wir ganz neue Routen entdeckt haben. Unvergessen bleibt aber hier eine Begegnung auf dem Weg rund um den Loderberg bei Neusäß. Wir waren zu viert unterwegs und eine Frau, die uns begegnete, motzte uns an, dass man doch nur zu zweit gehen darf. Dieses Beispiel zeigt, wie viel Angst damals vorherrschte. Übertrieben oder berechtigt? Eine Frage, viele Antworten auch Jahre später.“ (Regine Kahl)

„Mitten im Ski-Urlaub wurde der Ort in Österreich zum Risikogebiet erklärt“ Jennifer Kopka, Redakteurin

„Ich erinnere mich noch gut an den Tag, an dem mir und meiner noch jungen Familie damals gewiss wurde: Das ist jetzt ernst. Mitten im Ski-Urlaub wurde der Ort in Österreich zum Risikogebiet erklärt. Der öffentliche Nahverkehr nach Deutschland? Eingestellt. Zum Glück hat uns der nette Hotelbesitzer, vor kurzem erst selbst Vater geworden, inklusive Kindersitz im eigenen Auto an die Grenze gefahren. Dort erwarteten uns dann mit Flatterband abgesperrte Spielplätze, eine geschlossene Kita und das Jonglieren zwischen Kinderbetreuung und Home-Office in der Zwei-Zimmer-Wohnung. Bei der Arbeit berichtete man dann über Schlagzeilen, die so nur in der Corona-Zeit entstehen konnten: Rathausmitarbeiter, die ihrer Kundschaft Personalausweise im Körbchen herabließen, Pizza-Lieferanten, die Senioren Gratis-Pizza auslieferten und Wochenmärkte, die Lieferdienste etablierten. Und noch eine gute Nachricht: Die Masken sind der damals einjährigen Tochter nicht nachweislich in Erinnerung geblieben.“ (Jennifer Kopka)

Kurz nach meiner letzten Prüfung kam der Lockdown Sarah Schöniger, Volontärin

„Mein erstes Semester im Studium war so, wie man es sich vorstellt. Ich bin von zu Hause in eine WG gezogen, habe Leute kennengelernt, in den Vorlesungen gesessen und war das ein oder andere Mal feiern. Kurz nach meiner letzten Prüfung kam der Lockdown. Ab da war alles vorbei. Weil ein Mitbewohner oft zu seiner Familie fahren musste, haben wir die ersten Monate sogar in der Küche Masken getragen. Besuch wurde auch später nicht gerne gesehen. Mein 450-Euro-Job fiel aus, also musste ich an meine Ersparnisse ran, bis ich einen neuen Job hatte. Die eine Hälfte des Tages habe ich auf einen Laptop gestarrt, die andere bin ich spazieren gegangen, um mal wieder „rauszukommen.“ Vom klassischen „Uni-Leben“ habe ich nichts mitbekommen. Als dann langsam alles wieder normal wurde, stand bei mir schon die Bachelorarbeit an. Dieser Einschnitt hängt mir bis heute nach. Ich habe immer wieder das Gefühl, dass ich viel von meiner Jugend verpasst habe. Aber die Maßnahmen hatten ja Gründe. Und lieber ist eine Jugend verloren, als viele Leben.“ (Sarah Schöniger)

„Bis heute sind wir dankbar, dass die ganze Familie die Pandemie so gut überstanden hat“ Cordula Homann, Redaktionsleiterin

„Noch bevor es Impfungen gab, erkrankte ein Teil der Familie schwer am Coronavirus. Jeden Tag haben wir uns gefragt, ob einer oder beide ins Krankenhaus müssen. Aber wir hätten sie dort nie besuchen dürfen und überhaupt nicht gewusst, wie es ihnen geht. Also haben wir uns dagegen entschieden. Zum Glück haben sich beide wieder erholt - auch dank einer engagierten medizinischen Unterstützung vor Ort. Im ersten Lockdown haben wir sehr viel Zeit miteinander verbracht - die beiden waren ja lange immun. Als man gar nichts mehr durfte, blieb immerhin das tägliche Gassigehen mit dem Hund. Bis heute sind wir dankbar, dass die ganze Familie die Pandemie so gut überstanden hat.“ (Cordula Homann)