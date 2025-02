Pfarrer Hihler feiert seinen 90. Geburtstag

Seinen 90. Geburtstag feierte im Kreise einer großen Gratulantenschar Pfarrer Ludwig Hihler in der St. Clemens in Herbertshofen. Neben Ortspfarrer Gerhard Krammer feierten den Gottesdienst Monsignore Karl Kraus, ehemaliger. Dekan in Westendorf, Pfarrer Ulrich Lindl aus Biberbach, Pfarrer Werner Ehnle aus Thierhaupten, Pfarrer Josef Tomba vom Christkönigsinstitut und Diakon Bernhard Berchtenbreiter. Die Priester waren zusammen mit Ministranten aus allen drei Pfarreien der Pfarreingemeinschaft und vielen Fahnenabordnungen in das Gotteshaus eingezogen. Der Kirchenchor der Pfarreingemeinschaft Meitingen mit Chorleiter Ryan McKown und Renate Schiller an der Orgel übernahmen die musikalische Gestaltung. Die Vorsitzende des Pfarrgemeinderats der Pfarreingemeinschaft Meitingen, Andrea Endler, las die Fürbitten für Pfarrer Hihler und sprach die Glückwünsche der ganzen Pfarreingemeinschaft Meitingen aus. Den guten Wünschen schlossen sich auch Meitingens Bürgermeister Michael Higl und Bürgermeister Robert Irmler aus Hiltenfingen, der einstigen Wirkungsstätte Hihlers. Der Pfarrer ist dort Ehrenbürger. Der Jubilar wünschte sich ausdrücklich keine persönlichen Geschenke, sondern Spenden für die Organisationen Prim und Kirche in Not. Bei der anschließenden Feier im Gotteshaus, sorgte die Mesnerin und Pfarrgemeinderatschefin von St. Clemens, Franziska Raba mit vielen helfenden Händen für das Wohl der Gäste. Zuvor spielte der Musikverein Erlingen unter der Dirigentin Caroline Dhom den Jubilar mit einem Ständchen. Franz Schenk überraschte noch mit einem Gedicht auf den Jubilar. (Peter Heider)

