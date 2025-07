Die Pi-Pa-Po-Piraten erobern die Hiltenfinger Grundschule

Als es in der Grundschule Hiltenfingen „Landratten, Ahoi!“ hieß, stachen die „Pi-Pa-Po-Piraten“ beim Schulfest mit ihrem „Schiff“ in See. Die Buben und Mädchen der beiden ersten Klassen sollten einen gestohlenen Schätze zurückbringen. Jede Klassenstufe musste dafür ein Musikstück präsentieren, damit sie ihren Schatz zurückbekamen. Unterstützung bei der musikalischen Erarbeitung erhielten die Schüler und Lehrerinnen vom Musikpädagogen Georg Weihmayer. Fast sechs Wochen wurde jeden Freitag fleißig geübt. Es wurde getrommelt, geklatscht, getanzt und auch ungewöhnliche Musikinstrumente wie Basketbälle, Besenstiele und Kochtöpfe kamen dabei zum Einsatz. Durch die Begeisterung der Kinder und des Publikums wurde das Schulfest zu einem großen Erfolg: Die Piraten gaben gerne alle gestohlenen Schätze an die Klassen zurück.

