Lähmt das Forum Königsbrunn wirtschaftlich?

Die Zeit drängt - und Königsbrunn beeilt sich. Die Pläne für das Forum, zentraler Bestandteil der „Vision Zentrum 2030“, gehen in die nächste Runde. Ein Ort für Veranstaltungen und Museen soll wie berichtet um die Ruine der ehemaligen Königstherme entstehen. In der jüngsten Sitzung hat der Stadtrat mit 18:8 Stimmen die Vorplanung verabschiedet und somit den Weg frei gemacht für die nächsten Schritte. Doch weiterhin gibt es massive Kritik am Projekt.

Stadtrat Christian Toth (FDP) ist überzeugt, dass die Stadt sich das Forum nicht leisten kann - trotz Millionenförderung. Er teilt mit: „Vorausgesetzt dieses Projekt käme wie geplant, würde es die Stadträte und Bürgermeister zumindest der nächsten zwei Wahlperioden in den Status wirtschaftlicher Handlungsunfähigkeit versetzen.“

Warum drängt die Zeit? Die Stadt plant mit einer Städtebauförderung und einer Förderung der KfW. Eine Besonderheit ist dabei erstere. Gefördert würde über eine sogenannte Innovationsklausel der Bund-Länder-Finanzhilfe für besonders innovative Vorhaben. Sie könnte nach Schätzungen der Königsbrunner Verwaltung 30 von 46 Millionen Euro Gesamtkosten abdecken. In Bayern bislang einzigartig. Doch um die Förderung zu erhalten, muss der zentrale Bestandteil von Königsbrunns „Vision Zentrum 2030“ bis 2030 fertig werden.

Das ist die Kritik an Königsbrunns Megaprojekt, dem Forum

Das Forum soll wie berichtet Platz für einen Veranstaltungssaal, Museen, Café und ein Foyer bieten, das den Saal bei Bedarf um einige hundert Plätze erweitern kann. Nicht nur innovativ, sondern auch nachhaltig ist es geplant. Auf den Dächern des gesamten Komplexes inklusive der Eisarena sollen Photovoltaik-Modulflächen für einen Preis von zwei Millionen Euro installiert werden und 854 Kilowatt-Peak (KwP) an Leistung bringen.

Laut Stadtrat Toth steht das Projekt finanziell auf wackeligen Beinen. „Je genauer man sich alles anschaut, um so nebulöser wird es.“ Das Forum ist an ein weiteres Projekt gekoppelt, das Zusammenlegen der Mittelschulen in der Römerallee. „Die hypothetischen Erlöse aus den dadurch frei werdenden Grundstücken sind ein wesentlicher Teil bei der Finanzierung des Königsbrunner Eigenanteils“, teilt Toth mit. Und sieht einen Haken: Für den Abschluss der Zusammenlegung der Schulen wird das Jahr 2031 angepeilt - also ein Zeitpunkt, ein Jahr, nachdem das Forum fertig und abgerechnet sein soll. Toth: „Unter derartigen Voraussetzungen würde kein Unternehmer, geschweige denn eine Privatperson, von egal welcher Bank, auch nur einen Cent Kredit erhalten.“ Er geht davon aus, dass die Gesamtkosten für das Forum deutlich höher ausfallen als aktuell angenommen.