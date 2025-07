Gleicher Lohn für gleiche Arbeit? Was Schüler von Bundestagsabgeordneten wissen wollen

Politische Bildung ist wichtig. Was liegt dabei näher, als mit denen zu sprechen, deren Beruf die Politik ist. So kam es, dass sich im Königsbrunner Gymnasium die Bundestagsabgeordneten Claudia Roth (Grüne), Heike Heubach (SPD), Sarah Vollath (Die Linke) und Hansjörg Durz (CSU) bei einer Podiumsdiskussion den Fragen der Schülerinnen und Schüler der Oberstufe stellten. Die Fragen, die gestellt werden sollten, waren zuvor in den jeweiligen Kursen erarbeitet worden.

Gleich die erste betraf ein grundsätzliches Thema.: „Warum gibt es in Deutschland immer noch den gender pay gap?“ Das ist der Verdienstabstand zwischen Männern und Frauen. Darauf antwortete Claudia Roth: „Das ist schändlich, dass es das in Deutschland immer noch gibt“. Die vier Abgeordneten waren sich bei dem Thema relativ einig. Sie sprachen auch an, dass im neuen Bundestag sogar wieder weniger Frauen als zuvor sitzen würden, dass es in der Politik einen höheren Frauenanteil geben müsse und dass es für gleiche Arbeit auch gleichen Lohn geben sollte. Während Sarah Vollath dafür hauptsächlich schlechtere Bezahlung von Frauen und Nachteile beim Ehegattensplitting ins Feld führte, verwies Hansjörg Durz darauf, dass zuletzt die Zahl der Frauen, die in Teilzeit beschäftigt seien, sogar gestiegen sei. Und das trotz verbesserter Angebote in der Kinderbetreuung.

Klimaschutz und AfD-Verbot beschäftigen die Schülerinnen und Schüler

Die nächste Frage war, welche Maßnahmen von der Politik ergriffen würden, um den Klimaschutz voranzubringen? „Es ist eine unserer größten Herausforderungen“, sagte Durz. Doch es müsse darauf geachtet werden, dass die Bevölkerung bei dem Thema mitgenommen werde und niemand überfordert werde. Sarah Vollath bemerkte, dass Klimaschutz momentan auf dem Rücken der Geringverdiener ausgetragen werde. „Reiche können es sich leisten, mehr Geld für Klimaschutzmaßnahmen auszugeben. Untere Einkommensschichten werden davon wesentlich härter getroffen.“ Claudia Roth wies darauf hin, dass es bereits jetzt, vor allem in Inselstaaten der Südsee, zehntausende Klimaflüchtlinge gebe. Heike Heubach betonte, dass gerade beim Bau von Windrädern die nötigen Genehmigungsverfahren beschleunigt werden müssten.

Organisiert hatte die Podiumsdiskussion Oberstudienrat Martin Kleinert.

Dass die jungen Leute durchaus kritisch mit Politikerinnen und Politikern umgehen, bekamen die Bundestagsabgeordneten während der Veranstaltung zu spüren. Der Organisator und Moderator der Diskussion, Lehrer Martin Kleinert, wurde von seinen Schülern darauf hingewiesen, dass die Abgeordneten eher Vorträge hielten und eine Diskussion nicht zustande kam. Danach wurden die Antworten der Politikerinnen und Politiker zwar etwas kürzer, eine wirkliche Diskussion kam aber trotzdem nicht in Gang. Obwohl die Fragen nach Wehrpflicht oder AfD-Verbot durchaus Stoff für Auseinandersetzungen geboten hätten.

Umgang mit der AfD ist ein Thema - die AfD diskutiert aber nicht mit

Die Antworten zum AfD-Verbot waren dabei eindeutig. Die Vertreterinnen der SPD, der Grünen und der Linken sprachen sich für ein Verbot aus. „Mir macht es Angst, was da auf uns zukommt“, sagte Heike Heubach. Hansjörg Durz plädierte dafür, die AfD durch gute Politik zu bekämpfen. „Nicht jeder, der AfD wählt, ist automatisch rechtsextrem. Wir brauchen politische Lösungen.“ Durch die teilweise langen Antworten, reichte die Zeit nicht mehr, um weitere Fragen zu stellen.

Beim Blick auf das, was die Schüler zuvor erarbeitet hatten und eigentlich noch fragen wollten, ergab sich ein interessanter Mix. Natürlich ist es der Klimawandel, der die Schüler beschäftigt. Doch auch das Thema „Umgang mit der AfD“ hat für die jungen Leute einen hohen Stellenwert. Soll die AfD verboten werden? Ist es richtig, dass eine gewählte Partei ausgeschlossen wird? Wenn Grüne und Linke für einen Untersuchungsausschuss zur Maskenaffäre von Jens Spahn sind, warum nutzt man nicht die Stimmen der AfD, um diese Untersuchung durchzusetzen? Diese Fragen konnten nicht mehr gestellt werden. Auch nicht die Fragen nach den Waffenlieferungen für die Ukraine oder der Lage im Nahen Osten.

Hansjörg Durz will „wiederkommen“

Dass es für die Gymnasiasten großen Redebedarf gibt, das bemerkten auch die Bundestagsabgeordneten. Zu viele Fragen waren unbeantwortet geblieben. „Wir kommen gerne wieder“, sagte Hansjörg Durz bei der Verabschiedung.