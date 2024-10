Junge Männer mit Drogen erwischt

Bei zwei jungen Männern wurden von der Polizei Drogen entdeckt. Die Polizei hat am Samstagmorgen zwei Personen in Schwabmünchen in der Bahnhofstraße kontrolliert, da diese offensichtlich unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln standen. Bei den beiden 19-jährigen Männern wurden verschiedene Kleinmengen synthetischer Betäubungsmittel, Cannabis und zahlreiche verschreibungspflichtige Medikamente aufgefunden, wie die Polizei mitteilt. Die daraufhin durchgeführten Wohnungsdurchsuchungen führten zur Auffindung weiterer Betäubungsmittel sowie Verpackungsmaterial. Auch ein verbotenes Springmesser wurde dabei sichergestellt. Es wird nun wegen Verstöße nach dem Betäubungsmittelgesetz und dem Waffengesetz ermittelt. (AZ)

