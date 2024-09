Unfallflucht mit leicht verletzter Motorradfahrerin in Untermeitingen

Eine 16-jährige Motorradfahrerin ist am Freitag, 6. September, gegen 19:20 Uhr auf der Kreisstraße A 19 von Untermeitingen in Richtung Schwabmünchen gefahren. Am Ortsausgang von Untermeitingen kam ihr plötzlich ein dunkler Kleinwagen auf ihrer Fahrspur entgegen. Sie musste ausweichen und stürzte dabei auf den Grünstreifen. Bei dem Sturz zog sie sich leichte Verletzungen zu, und ihr Motorrad wurde mit etwa 500 Euro Schaden in Mitleidenschaft gezogen. Der Fahrer des Kleinwagens fuhr einfach weiter, ohne anzuhalten. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizei in Schwabmünchen unter der Nummer 08232/96060 zu melden. (AZ)

Carmen Janzen