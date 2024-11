Alkoholisierter Fahrer leistet Widerstand: Polizei greift zu Pfefferspray

Unter Zuhilfenahme von Pfefferspray und unmittelbarem Zwang musste die Polizei am Montagabend in Bobingen einen alkoholisierten Mann aus seinem Auto holen. Laut Polizei ist der Fahrer zuvor durch rücksichtsloses Verhalten im Straßenverkehr aufgefallen. Er versuchte sich der Kontrolle zu entziehen, was jedoch unterbunden werden konnte.

Bei der anschließenden Kontrolle wurde, nach Angabe der Polizei, deutlicher Alkoholgeruch beim Fahrzeugführer wahrgenommen. Die Kommunikation habe zu diesem Zeitpunkt über das leicht geöffnete Fahrerfenster stattgefunden. Da der Fahrer mit den eingesetzten Beamten nicht kooperieren wollte, musste das Fahrzeug gewaltsam geöffnet werden. Gegen die angeordnete Blutentnahme leistete der Beschuldigte ebenfalls Widerstand.

Den Fahrer erwarten nun unter anderem Anzeigen wegen Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte und Trunkenheit im Verkehr. (AZ)