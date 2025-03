Verlosung: Sasha kommt mit Live-Band nach Königsbrunn

Mit 18 Chartsingles und zehn größtenteils mit Gold und Platin ausgezeichneten Alben, einschließlich zweier Alben als Dick Brave und den Backbeats, gehört Sänger Sasha seit mehr als 20 Jahren zu den erfolgreichsten und beständigsten Künstlern der deutschen Musikszene. Zu seiner spektakulären Karriere gehören insgesamt vier Echos, zwei Viva Cometen, ein Bambi, vier Bravo Ottos, zwei Goldene Kameras, der Deutsche Fernsehpreis und dreimal die 1-live-Krone. Jetzt kommt der Sänger nach Königsbrunn.

Einer der erfolgreichsten Popsänger kommt nach Königsbrunn

Zudem wurde Sasha schon im Jahr 2000 mit dem European Platin Music Award für mehr als eine Millionen verkaufte Alben in Europa ausgezeichnet. 2003 kehrte Sasha als Dick Brave mit knackigem Rockabilly zurück und riss seine Fans im Rock’n’Roll-Wirbel mit: Das Album „Dick This!“ erreichte Platz eins der Charts. Zwei Jahre lang war Sasha als Dick Brave auf Tour, bis zum Abschiedskonzert im Dezember 2004 vor 10.000 Fans in Dortmund. 2022 erfüllte er sich zu seinem runden Geburtstag den Traum der eigenen One-Man-Show und ging im Frühjahr 2024 mit „This Is My Time – Die Show!“ auf große Tour. Am Freitag, 9. Mai, um 19.30 Uhr kommt Sasha mit Band in die Willi-Oppenländer-Halle nach Königsbrunn

Ersatzkonzert in Königsbrunn mit Sasha und Band

Er ist während der Deluxe-Tage der Kleinkunstbühne zu Gast. Von Donnerstag bis Sonntag, 8. bis 11. Mai, ist jeden Abend ein anderer Star zu Gast in Königsbrunn. Sasha kommt allerdings nicht, wie im Vorfeld angekündigt mit den Backbeats, sondern mit Live-Band. Das Konzert von Sasha und den Backbeats musste auf 2026 verschoben werden. Die bereits gekauften Karten behalten weiterhin ihre Gültigkeit für das Ersatzkonzert. Es besteht außerdem die Möglichkeit die Tickets in der Vorverkaufsstelle zurückzugeben.

Kostenlos sind die Karten für die Gewinner der Verlosung der Kleinkunstbühne mit unserer Redaktion. Verlost werden drei Mal zwei Tickets. Wer mitmachen will, sendet einfach eine E-Mail mit Namen und Adresse an gewinnspiel@schwabmuenchner-allgemeine.de (Betreff: Sasha Deluxe). Die Organisatoren der Kleinkunstbühne schicken den Gewinnern die Karten im Vorfeld zu. Einsendeschluss ist Mittwoch, 12. Februar, 12 Uhr. Bitte beachten Sie die Hinweise zum Datenschutz und die Informationspflichten nach Art. 13 DGSVO unter augsburger-allgemeine.de/datenschutz .