Großer Katzenjammer in Scherstetten

Die Vorbereitungen und Proben auf der Schloßbergbühne in Scherstetten für den neuen heiteren Dreiakter „Katzenjammer“ von Bernd Gombold laufen zur Zeit bei den Hobbymimen auf Hochtouren. Zum ersten Mal hebt sich der Vorhang im alten Pfarrstadel zur Premiere am Samstag, 15. März. Der Kartenvorverkauf für die zehn Vorstellungen läuft.

Das turbulente Stück spielt auf dem Marienhof, ein großes landwirtschaftliches Anwesen mit jahrhundertealter Tradition, das kurz vor dem finanziellen Ruin steht und verkauft werden muss. Seit dem Tod ihrer Eltern bewirtschaftet Jungbäuerin Brigitte das große Anwesen zusammen mit ihrem Opa und Knecht Done. Beide gehen jeder Arbeit aus dem Weg.

Ein Lebenskünstler im Altenteil

Fast schon zur Familie gehört Nachbar Alois, der für jeden Streich zu haben ist. Brigittes Gutmütigkeit wird von dem Künstler Friedbert ausgenutzt, der zeichnet, dichtet, musiziert und sich ansonsten bei Brigitte alles ausleiht, was man zum Leben braucht. Dieser Lebenskünstler ist den Männern vom Marienhof ein Dorn im Auge, zumal er auch noch unentgeltlich Opas Altenteil bewohnt. Was dieser Künstler oder auch alle Kaufinteressierten ertragen müssen, sei an dieser Stelle aber noch nicht verraten.

Für viele Turbolenzen und Lacher sorgen in diesem Jahr wieder zehn Schauspieler. Mit dabei sind Matthias Deschler, Armin Kraus, Konrad Schreiegg, Dieter Schmittner, Gisela Schmittner, Jessica Rogg, Frank Schrettle, Sonja Arjona, Martina Holzmann und Alexander Rogg. Gespielt wird im Scherstetter Pfarrstadel am Samstag, 15. März, 19.30 Uhr, Premiere; Sonntag, 16. März, 15 Uhr; Freitag, 21. März, 19.30 Uhr; Samstag, 22. März, 19.30 Uhr; Sonntag, 23. März, 15 Uhr; Freitag, 28. März, 19.30 Uhr; Sonntag, 30. März, 15 Uhr; Freitag, 4. April, 19.30 Uhr; Samstag, 5. April, 19.30 Uhr; Sonntag, 6. April, 15 Uhr.

Kartenvorbestellungen werden von Irmi Kraus unter der Telefonnummer 08262/1333 jeweils Donnerstag, Freitag und Samstag von 17 bis 19 Uhr entgegengenommen. Weitere Infos gibt es auf der Internetseite www.schlossbergbuehne-scherstetten.de.