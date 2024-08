Das gibt es auf dem Bobinger Volksfest zu erleben

Von Freitag bis Maria Himmelfahrt, 9. bis 15. August, verwandelt sich der Festplatz in Bobingen in einen Schauplatz für Brauchtum, kulinarische Genüsse und bunte Unterhaltung. Die Besucher dürfen sich auf ein Fest für die ganze Familie freuen. Anders als in den Vorjahren wird das Volksfest sieben statt fünf Tage lang gefeiert.

Der Aufbau für das Volksfest am Festplatz ist schon seit mehr als einer Woche in vollem Gange. Der Kolpingverein hilft der Festwirtsfamilie beim Aufbau des Zelts. Am 1. August werden dann alle Schausteller in Bobingen versammelt sein. Das Volksfest wird am Freitag mit einem Einzug der Vereine ins Festzelt und einem Fassanstich durch Bürgermeister Klaus Förster eröffnet. Die „Vöraner Böhmischen“ aus Südtirol und die Partyband der Musikkapelle Bobingen sorgen für Musik. „Die Herausforderung besteht heuer trotz Urlaubszeit darin, das Festzelt auch zwei Tage länger vollzubekommen“, sagt Eva-Maria Gürpinar, Sprecherin der Stadt Bobingen. Für den Umzug der Vereine seien schon 600 Personen angemeldet.

Neu in Bobingen: Seniorenmittag und Kinder-Flohmarkt

Am Samstag geht es weiter mit der Bierzeltband „Freibier“. Am Sonntag gibt es ein Weißwurstfrühstück mit der Musikkapelle „Vöran“ aus Südtirol, dem Musikverein „D‘ Schwarzachtaler“ und der Stadtkapelle. Spezielle Programmpunkte wie der Familientag am Montag oder der neue Seniorenmittag am Dienstag sind Höhepunkte. Dann versorgt Festwirt Kurt Paiser seine Gäste mit Kässpatzen, halben Hendln und Jägerbraten zu speziellen Preisen. Der Gastwirt aus Scherstetten ist für die kommenden drei Jahre in Bobingen als Festwirt verpflichtet. „Die Senioren waren mir besonders wichtig. Sie haben ein Leben lang gearbeitet und sollen nun auch auf ihre Kosten kommen“, sagt Paiser. Am Dienstagabend laden die „Hoberfeldtreiber“ zur Party.

Der Laurentiusmarkt am Sonntag wird laut Gürpinar nach Kritik im vergangenen Jahr größer. „Wir haben bislang 80 Anmeldungen und noch offene Restplätze.“ Von 10 Uhr bis 19 Uhr werden die Waren von Händlern und Kunsthandwerkern in der Post- und Badstraße angeboten.

Auch an die Kinder wurde gedacht. Am Montag dürfen sie beim Kinderflohmarkt ihr Spielzeug verkaufen. „Das kommt immer sehr gut an“, sagt Paiser, der jedem Verkäufer eine Pommes spendiert. Am Abend spielen die „Voigams“ auf. Wer die gemütliche Atmosphäre unter freiem Himmel genießen möchte, findet reichlich Platz im schattigen Biergarten, der erweitert wurde. „Hier haben wir jetzt 500 Sitzplätze“, sagt Gürpinar. Für die jungen und jung gebliebenen Besucher bietet der Vergnügungspark auf dem Festplatz mit seinen Fahrgeschäften, Schieß- und Losständen sowie Zucker- und Imbissbuden jede Menge Spaß und Unterhaltung. Neu sind hier Attraktionen wie der Hurricane und der Musikexpress. „Familien und die Jugend fühlen sich gleichermaßen angesprochen“, sagt Hauptamtsleiter Fabian Koppel.

Oldtimer werden in Bobingen gesegnet

Am Mittwoch steigt dann abends die Radio-Schwaben 90er-Partynacht mit DJ K-Louis. An Mariä Himmelfahrt gibt es noch eine Oldtimer-Ausstellung, eine Fahrzeug- und Schaustellersegnung und Country-Frühshoppen mit „Ronny Nash“ mit abschließendem Party-Abend. Der Frauenbund lädt um 13 Uhr zu Kaffee und Kuchen.

Im kommenden Jahr feiert das Bobinger Volksfest sein 75-jähriges Bestehen.

Restplätze für den Laurentiusmarkt Es gibt noch freie Plätze für Fieranten. Für die Restplatzvergabe des Laurentiusmarkts ist die Stadt unter folgendem Kontakt erreichbar: Bürgerserviceamt der Stadt Bobingen

buergerservice@bobingen.de Telefon: 08234 8002-22