Pudding gabeln mit Gleichgesinnten

Im Pavillon auf dem Rodelhügel im Luitpoldpark Schwabmünchen trafen sich kürzlich Jugendliche zu einem ungewöhnlichen Vesperessen. Dafür hatte jeder und jede Zweierlei mitgebracht: ein Puddingdessert und eine Gabel. Recht unpraktisch, möchte man meinen. Genau darin liegt der Witz der Aktion: „Pudding mit Gabel essen – das sind einfach Wörter, die zusammen keinen Sinn machen. Man macht da einfach mit“, sagt Tessa (15). Tatsächlich ist es so, dass man im Deutschen nahezu wahllos Substantive aneinanderreihen kann. Grammatikalisch ist das erlaubt, logisch betrachtet, ergibt es nicht immer Sinn. Wer beim Puddinggabelessen mitmacht, der weiß, dass er etwas Groteskes tut – und genau darin liegt der Spaß.

Die Treffen finden mittlerweile in ganz Deutschland und Österreich statt

Wie verabreden sich die Puddinggabelesser? „Auf Instagram hat jemand einen öffentlichen Account erstellt. Der postet Beiträge zum Pudding mit Gabel essen und kündigt auch Zeit und Ort an“, sagt Tessa. „Solche Treffen gibt es deutschlandweit. Ich war schon auf einem in München. Da sind 400 Leute hingekommen.“ Hinter größeren Treffen wie dem in München stehen städtische Veranstalter: „Social Hub München hat das organisiert“, sagt Tessa. Das Treffen im Luitpoldpark hat keinen offiziellen Rahmen und wurde lediglich in der Zeitung und in den sozialen Medien im Internet angekündigt.

Dennoch hat es sich herumgesprochen: Acht Jugendliche und ein paar unbeteiligte Zuschauer finden sich punkt 16 Uhr auf dem Rodelberg ein. Tröpfchenweise stoßen weitere Gruppen Jugendlicher dazu, bis sich rund 20 Menschen um den Pavillon und auf der Wiese tummeln. Einige kommen, weil sie ganz in der Nähe wohnen, andere haben sich von ihren Eltern eigens für das Treffen aus Wehringen, Schwabmühlhausen oder Untermeitingen hinfahren lassen. Hanna (12), Hanna (13) und Bakal (14) sind mit dem Zulauf nicht zufrieden: „Im Internet hieß es, dass heute 300 Leute kommen! Totaler Scam ist das“, finden sie. Trotzdem genießen sie ihr Puddingdessert, zusammen mit der Gesellschaft von Gleichgesinnten und einer schönen Aussicht über die herbstlich bunten Baumwipfel.

Übrigens setzen sich die Jugendlichen nicht nur dann mit dem Pudding in der Hand zusammen, wenn es einen Aufruf im Internet gab: „Ich habe auch schon mit meinen Freunden getroffen und Pudding mit Gabel gegessen. In der Schule haben wir das am Mittwoch auch gemacht. Das ist schön, so bildet man eine Gemeinschaft. Man sozialisiert sich“, sagt Hanna. Und genau das ist auch der ursprüngliche Hintergrund dieser Aktion. Pudding gabeln, soll jungen Menschen, die sich einsam fühlen, helfen, Freunde, Bekannte und gesellschaftlichen Anschluss zu finden.

Peter Schilling und seine Tochter Antonia (11) sind auch zum Puddinggabelessen gekommen. Die Idee kam – ganz untypisch für den Trend – vom Vater, nachdem er in der Zeitung davon gelesen hatte. Foto: Denise Kelm

Die Treffen bieten Anlass, andere Menschen zu treffen, die Lust auf süße Desserts haben und genug Humor, um sie unpraktischer Weise zu gabeln. Aber, wie kompliziert ist es eigentlich, einen Pudding mit der Gabel zu essen? „Ich habe es schonmal gemacht und es hat funktioniert“, sagt Bakal. Allerdings kann es auch schiefgehen: „Ich wollte in den Pudding stechen und habe den Pudding verfehlt. Stattdessen habe ich meine Hand erwischt“, sagt Lucy (12) und hält ihre Hand hoch, die mit einem blutigen Taschentuch umwickelt ist. Vier rote Stiche zeichnen ihr Speichengrübchen – das ist die empfindliche Kuhle zwischen Daumen und Zeigefinger. Das sieht schmerzhaft aus. Lucy meint: „Ach, das geht schon. Geht alles.“ Auf ihren Pudding hat sie allerdings vorerst keinen Appetit mehr.

Der Vater hat seine Tochter überredet

Mit der Zeit finden sich auch einige ältere Puddingesser unter dem Pavillon ein. Peter Schilling ist mit seiner Tochter Antonia (11) gekommen. Man möchte vermuten, dass seine Tochter ihn zum Mitkommen überredet hat, aber tatsächlich war es andersherum: „Ich habe davon in der Zeitung gelesen. Ich habe gesagt, ich schau mir das mal an. Aber ich habe es mir etwas gewaltiger vorgestellt“, sagt Schilling. Von seinen drei Töchtern konnte er nur eine überzeugen, ihn zu begleiten: „Die anderen wollten lieber lernen“, sagt er. Tochter Antonia steht inzwischen vor der Herausforderung, die am Becherboden klebenden Reste mit den Gabelzinken auszukratzen. Bis sie darauf kommt, die Gabel einfach umzudrehen und den Stiel als Spatel zu verwenden. Dabei landen allerdings ihre Finger in den klebrigen Puddingstreifen am Gabelansatz. „Macht nichts, wir haben Servietten dabei“, sagt ihr Vater.

Auch die Dießenbachers haben das Treffen zum Familienevent gemacht. Die Eltern sind mit ihren Töchtern Lea und Mia mit dem Fahrrad hergekommen. „Wie esst ihr künftig euren Pudding zu Hause?“, fragt die Mutter. „Mit der Gabel!“, lautet die Antwort.

