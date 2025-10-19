Untermeitingen will mehr Sicherheit für Fußgänger

Zur Verbesserung der Sicherheit für Fußgänger, besonders beim Überqueren der Straße zu Bushaltestellen, sollen in Untermeitingen Querungshilfen entlang der Fugger- und Welserstraße eingebaut werden. Dies war eine wesentliche Erkenntnis aus der Ortsbesichtigung des Bau-, Umwelt- und Verkehrsausschusses. Dessen Mitglieder haben sich die Achse vom südlichen Ortsanfang aus Richtung Obermeitingen über die Ortsmitte bis zum nördlichen Ortsende in Richtung Graben angesehen.

Wo neue Überwege in Frage kommen

Geeignete Stellen für Querungshilfen sehen sie in der südlichen Welserstraße bei der vorhandenen Busspur in der Nähe des Fußwegs zur Brechtstraße und nördlich der Einmündung der Langerringer Straße. Dort wird auch die Markierung eines Fahrradschutzstreifens angeregt. Auch der Übergang zur Fuggerstraße unterhalb des Schloßbergs könnte nach Meinung der Ausschussmitglieder fußgängerfreundlicher gestaltet werden. Eine weitere Querungshilfe wird in der Fuggerstraße im Bereich des Lußwegs empfohlen. Der Gemeinderat schloss sich den Empfehlungen an, kann aber keine konkreten Baumaßnahmen beschließen, weil es sich durchgehend um die Kreisstraße A 22 handelt und deshalb das Straßenbauamt des Landkreises Augsburg zuständig ist. Auf Vorschlag von Bürgermeister Simon Schropp wird bei der Straßenverkehrsbehörde eine Verkehrsschau zur Besprechung der Vorschläge beantragt.

Die Mitglieder des Bau- Umwelt- und Verkehrsausschusses haben auch den Kindergarten im Ortsteil Lagerlechfeld besichtigt. Dort stellt sich die Frage, ob das aus dem Jahr 1935 stammende Gebäude saniert oder durch einen Neubau ersetzt werden muss. Bei der Ortseinsicht der Alpenstraße wurde empfohlen, die Fahrbahn wegen mehrerer Ausbesserungen im Jahr 2027 zu erneuern. Am Hang westlich des Lußwegs und Hühlewegs werden nach Holzentnahme Bäume nachgepflanzt und der Weg aufgebessert.

Diskussion um eine Voranfrage

Eine längere Diskussion löste die Voranfrage für einen Neubau eines Einfamilienhauses in der Gotenstraße aus. Es soll ein zweites Wohnhaus auf einem etwa 1.000 Quadratmeter großen Grundstück gebaut werden. Dieses würde aber die geltende Baugrenze des Bebauungsplans „Östlich der Römerstraße“ deutlich überschreiten. Andererseits lasse die Größe des Grundstücks eine Nachverdichtung zu. Gemeinderätin Alexandra Mosler (CSDU) sagte: „Ich sehe das schon kritisch“ und Herbert Riess (FWV) wies auf die Nähe des Sportgeländes der Schule hin. „Da soll mit dem Bauherrn eine Vereinbarung geschlossen werden, dass die Sportnutzung auch abends durch Vereine nicht wegen Lärms eingeschränkt werden darf“, schränkte er seine grundsätzliche Befürwortung ein. Ines Schulz-Hanke (Bündnis Lechfeld) und Peter Daake (Grüne) sehen das gesamte Areal, das in den 1970er-Jahren mit großen Grundstücken geplant wurde, für eine Nachverdichtung als geeignet an. Bürgermeister Schropp gab zu bedenken, dass bei einer generellen Erweiterung des Baurechts für alle Anlieger höhere Grundgebühren für Wasser und Abwasser entstehen. Schließlich wurde der Beschluss gefasst, dass die Bauverwaltung eine Änderung des Bebauungsplans prüfen soll und die Voranfrage danach entschieden werde.

Die St. Gregor-Jugendhilfe stellte im Gemeinderat ihre Angebote der Jugend- und Jugendsozialarbeit an der Grund- und Mittelschule, sowie des Familienbüros in Untermeitingen, Lechfelder Straße 34, vor. „Diese wichtige Arbeit werde auch in Zukunft uneingeschränkt fortgeführt und finanziell nicht beschränkt, weil beide Schulen sich in den vergangenen Jahren erheblich vergrößert haben“, sagte der Bürgermeister. Gegen die Änderung des Bebauungsplans im Gewerbegebiet der Nachbargemeinde Graben bei der Firma Amazon bestehen keine Bedenken seitens der Gemeinde Untermeitingen.

Am 25. Oktober ab 13 Uhr findet die gemeinsame Pflanzaktion mit dem Obst- und Gartenbauverein statt. Die nächste Gemeinderatssitzung ist am 13. November und die Bürgerversammlung am 18. November.