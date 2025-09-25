Das „Bähnle“ soll bald wieder rollen: So ist der Zeitplan bei der Staudenbahn

Marode Schienennetze, fehlendes Personal, Verspätungen und Zugausfälle oder plötzlich fehlende Milliarden für Großprojekte: Bei der Bahn scheint im Augenblick einiges aus dem Takt geraten zu sein. Fast ganz nach Plan läuft dagegen die Reaktivierung einer Bahnstrecke in Schwaben.

Frühestens zum Fahrplanwechsel 2028 – zuletzt war von Ende 2027 die Rede – soll die Staudenbahn im Westen von Augsburg wieder fahren. Geplant ist, die 13 Kilometer lange Strecke von Gessertshausen über Fischach bis nach Langenneufnach für den Personenverkehr wieder in Betrieb zu nehmen. Für Fahrgäste bedeutet das: Sie können in Zukunft in etwa 40 Minuten von Langenneufnach häufig umsteigefrei den Augsburger Hauptbahnhof erreichen. Mit dem Auto dauert die Fahrt im Berufsverkehr länger.

Reaktivierung der Staudenbahn ist ein „Meilenstein“ für die Beteiligten

Jetzt beginnt das Planfeststellungsverfahren, ein „Meilenstein“ für Planer und Gemeinden entlang der Strecke. Kommt es zu keinen langwierigen Klagen, dann könnte 2027 mit dem Ausbau der Strecke begonnen werden. Das heißt: Bahnhalte müssen gebaut, eine Oberleitung errichtet und Übergänge verkehrssicher gemacht werden. Die Gesamtkosten liegen aktuell bei geschätzt 65 Millionen Euro. Der Großteil soll über Mittel des Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz kommen. Die aktuellen Diskussionen um mögliche Kürzungen sollen die Staudenbahn nicht unmittelbar betreffen, sagt der Wahlkreis-Bundestagsabgeordnete Florian Dorn (CSU). „Im Bundeshaushalt stehen dafür weiterhin ausreichend Mittel zur Verfügung.“

Steht die Finanzierung durch den Bund?

Eine finale Zusage steht allerdings noch aus. Die könne erst nach Abschluss des Genehmigungsverfahren geben, sagt Werner Ziegelmeier, einer der Geschäftsführer bei den Stadtwerken Ulm/Neu-Ulm (SWU). Das Unternehmen soll die Infrastruktur der Staudenbahn auf Vordermann bringen und hat Erfahrung mit der Reaktivierung von Bahnstrecken: Seit 2013 rollen zwischen Senden und Weißenhorn wieder Züge. „Wir können sagen, dass die Reaktivierung der Bahnstrecke ein voller Erfolg war. Die Fahrgastzahlen haben sich über die Jahre gut entwickelt“, so Ralf Gummersbach, Geschäftsführer der Sparte SWU Verkehr.

Nach Informationen der Bayerischen Eisenbahngesellschaft, die in Bayern im Auftrag des Verkehrsministeriums den gesamten Schienenpersonennahverkehr (Regionalzüge und S-Bahnen) in Bayern plant, finanziert und kontrolliert, laufen derzeit noch fünf weitere Prozesse für die Reaktivierung von Bahnstrecken – etwa zwischen Seligenstadt und dem unterfränkischen Volkach-Astheim oder zwischen Dombühl und Wilburgstetten (Mittelfranken). Auf einigen Strecken wird noch untersucht, ob die Fahrgastzahlen für einen Wiederbetrieb ausreichen.

Chance für das Unterallgäu: Fährt die Staudenbahn bis nach Türkheim?

Dazu gehört auch der südliche Abschnitt der Staudenbahn. Er führt von Langenneufnach nach Türkheim. In diesem Jahr soll die sogenannte Potenzialanalyse vorliegen. Der Landtagsabgeordnete Peter Wachler (CSU) fordert: „Die Diskussion über die Staudenbahn darf sich meines Erachtens jetzt nicht auf den Teilabschnitt bis Langenneufnach verengen, sondern muss die gesamte Staudenregion im Blick behalten. Für unsere Region ist eine ganzheitliche Betrachtung entscheidend, weil Infrastruktur immer zusammenhängend wirkt und so die Attraktivität und Entwicklungsmöglichkeiten des ländlichen Raums und somit der gesamten Staudenregion stärkt.“ Fällt die Analyse negativ aus, dann würde eine Reaktivierung des Abschnitts in die Ferne rücken.

Für den Landkreis Unterallgäu wäre es eine verpasste Chance. Denn was die Reaktivierung für eine Region bedeuten kann, fasst der Augsburger Landrat Martin Sailer so zusammen: „Die Reaktivierung der Staudenbahn ist ein zentraler Baustein für eine zukunftsfähige Mobilität im Landkreis Augsburg. Sie bringt nicht nur eine deutliche Entlastung der Straßen, sondern stärkt auch den ländlichen Raum und macht den öffentlichen Nahverkehr für viele Bürgerinnen und Bürger attraktiver.“

Im Oktober 1911 ging die Staudenbahn in Betrieb

Das war übrigens vor über 100 Jahren nicht anders, als mit der Staudenbahn eine neue Ära der Mobilität eingeläutet wurde. Mit Musik und Böllerschüssen wurde im Oktober 1911 die Lokomotive „Königshofen“ in den Dörfern von tausenden Menschen freudig begrüßt. Es war ein Festtag, der groß gefeiert wurde. Der Dorfpfarrer hatte allerdings das Essen bemängelt. Die Suppe sei „geschmacklos“ und der Lendenbraten „zäh“ gewesen.

Großer Bahnhof für die Staudenbahn: Sie wurde 1911 eröffnet. Die ganze Region war auf den Beinen, um die neue Ära der Mobilität zu feiern. Foto: Ortschronik Fischach, Repro Czysz

Er erinnerte in seinen Aufzeichnungen auch an die Anfänge der Bahn: Eine Gruppe von Männern hatte 20 Jahre zuvor für die Idee einer Lokalbahn gekämpft. Die Bahn sollte ursprünglich von Gessertshausen nach Fischach und dann nach Ziemetshausen und schließlich nach Thannhausen führen. Etwa 100 Jahre später war wieder Schluss mit dem „Bähnle“. Es wurde beerdigt, Sargträger legten am Augsburger Hauptbahnhof symbolisch einen Kranz nieder – gerade hatte wegen zu niedriger Fahrgastzahlen die letzte Betriebsfahrt stattgefunden.