D'Schwarzachtaler brillieren mit Solisten

Das Blasorchester der Schwarzachtaler Musikanten lud vor einigen Wochen zu einem festlichen Konzert in die stimmungsvoll beleuchtete Pfarrkirche Reinhartshausen ein. Der Abend versprach musikalische Höhepunkte und hielt dieses Versprechen eindrucksvoll. Die Solistin Rebecca Redemann hatte den Abend besonders bereichert. Mit ihrer kraftvollen und gefühlvollen Interpretation von „The Story“ verzauberte sie die Zuhörer und füllte den Kirchenraum mit emotionaler Tiefe. Die Wärme ihrer Bariton-Darbietung hinterließ spürbare Gänsehautmomente und wurde mit begeistertem Applaus honoriert. Ein weiterer Höhepunkt des Abends war der Auftritt des Augsburger Tenors Benedikt Linus Bader. Seine Interpretationen von „Go Tell It!“ und „Venite Adoremus“ verliehen dem Konzert eine majestätische Note. Baders kraftvolle Stimme harmonierte hervorragend mit dem orchestralen Klang und brachte sowohl Freude als auch Andacht in die Herzen der Zuhörer.

Der Augsburger Tenor Linus Bader verlieh dem Konzert eine besondere Note. Foto: Michael Spatz

Das abwechslungsreiche Programm, das sowohl traditionelle Weihnachtsklassiker als auch moderne Stücke beinhaltete, wurde durch das Jugendensemble unter der Leitung von Andreas Ortler eingeleitet. Die jungen Musiker beeindruckten mit ihrem Enthusiasmus, insbesondere bei Stücken wie „All I Want for Christmas Is You“ und „Dillon's Flight“.

Die Schwarzachtaler Musikanten, unter der Leitung von Wasyl Zakopets, boten eine meisterhafte Auswahl an Werken, darunter auch das beeindruckende „Ukrainian Bell Carol“ und das dynamische „Arcus“. Jede Darbietung zeigte die musikalische Exzellenz und das Engagement des Orchesters. Der Abend endete mit einem emotionalen Finale, das die gesamte Kirche in gemeinschaftlichem Gesang vereinte. Der abschließende Applaus und die stehenden Ovationen spiegelten die Begeisterung der Zuhörer wider.