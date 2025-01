Das sind die neuen Könige der Auerhahnschützen Reinhartshausen

Jüngst fand die Königsproklamation der Auerhahnschützen Reinhartshausen statt. Vor der eigentlichen Krönung wurden die Finale in den Disziplinen Schüler, Jugend, Luftpistole und Luftgewehr ausgetragen. Die Besten aus dem Finalschießen qualifizierten sich auch noch für das Champion-Finale. In allen Durchgängen bewies die Jugend wieder Nervenstärke und zeigte den Altschützen zum Teil deutlich, wie hoch das derzeitige Niveau im Jugendbereich in Reinhartshausen ist.

Das sind die Ergebnisse: Finale Schüler: 1. Platz Lilly Brettel (96,0 Ringe), 2. Platz Sophie Kugelmann (91,9 Ringe); Finale Jugend: 1. Platz Eva Dieminger (102,0 Ringe), 2. Platz Hannah Schweinberger (101,6 Ringe), 3. Platz Sarah Geiger (101,0 Ringe); Finale Pistole: 1. Platz Markus Wiatrek (98,0 Ringe), 2. Platz Andreas Müller (96,1 Ringe), 3. Platz Bernhard Zobel (95,1 Ringe); Finale Gewehr: 1. Platz Florian Drexel (99,5 Ringe), 2. Platz Sabina Nerlinger (97,8 Ringe), 3. Platz Dominik Frey (97,8 Ringe); Champion-Finale: 1. Platz Sarah Geiger, 2. Platz Sabina Nerlinger, 3. Platz Florian Drexel.

Anschließend wurden die Könige proklamiert. Die alten Könige Elke Frey (LG), Simon Nachtrub (LP) und Dennis Altkirch (Jugend) übergaben die Königsketten an ihre Nachfolger. Mit einem sagenhaften 1-Teiler wurde Sarah Geiger neue Jugendkönigin. Dicht gefolgt von Eva Dieminger mit einem 5-Teiler und damit Wurstkönigin und Lucas Fischer als Brezenkönig mit einem 18,6-Teiler. Bei den Pistolenschützen sicherte sich Klaus Hatzelmann die Königsehre mit einem 45,8-Teiler. Bernhard Zobel wurde mit einem 61,6-Teiler Wurstkönig und Andreas Müller mit einem 93,3-Teiler sicherte sich den Titel des Brezenkönigs. In der Disziplin Luftgewehr wurde Vereinsvorsitzender Daniel Frey mit einem 10,8-Teiler Luftgewehrkönig. Wurstkönigin wurde Sabina Nerlinger mit einem 11,7-Teiler und Brezenkönigin wurde Leonie Brettel mit einem 20-Teiler.