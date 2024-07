Rektorin der Mittelschule Bobingen wechselt nach Kissing

Zum 1. August nimmt die Rektorin der Mittelschule Bobingen, Julia Trinkwalder-Fend, ihren Dienst in Kissing auf. Nur etwas über ein Jahr war die Schulleiterin in Bobingen tätig. Aus persönlichen Gründen wechselt sie in den Landkreis Aichach-Friedberg.

„Ich kehre in meinen Heimatlandkreis zurück“, sagt die Friedbergerin. Dort kenne sie sich aus, dort sei sie vernetzt. Die Stelle hätte sich ergeben, nachdem der Rektor der Mittelschule Kissing sich hatte entpflichten lassen. Die Stelle der 53-Jährigen in Bobingen sei seit Ende April ausgeschrieben. Eine Nachfolge steht noch nicht fest. Bewerbungen seien laut Trinkwalder-Fend bei der Regierung von Schwaben eingegangen. Im August soll sich klären, wer ihre Nachfolge antritt.

An der Bobinger Mittelschule war die Rektorin nur ein Jahr

Nach nur einem Jahr in Bobingen geht die Schulleiterin „mit einem weinenden Auge.“ Das Kollegium und die Schule seien super, das Schulleben lebhaft. „Ich hatte nur kurz Zeit, die Schulfamilie kennenzulernen“, sagt Trinkwalder-Fend. Am Mittwoch will sie sich nach dem Gottesdienst zum Abschluss des Schuljahres von den Schülerinnen und Schülern verabschieden.

17 Jahre hat sie als Lehrerin an der Mittelschule in Friedberg gearbeitet. Die letzten vier Jahre bis zu ihrem Wechsel nach Bobingen als Konrektorin. In Kissing freue sie sich nun auf die Herausforderung der Digitalisierung. Die Mittelschule sei Modellschule des Projekts Digitale Schule der Zukunft. „Die siebten und achten Klassen haben Tablets“, sagt Trinkwalder-Fend. Spannend sei, wie sich das Projekt weiterentwickeln lasse. Die Mischung hinzubekommen zwischen der Benutzung von Tablets und klassischem Unterricht, sei eine ihrer zukünftigen Aufgaben. „Ich muss die Schule erst kennenlernen“, sagt die Schulleiterin. Worauf sie sich außerdem freue, sei die Mensa in Kissing. „Da wird nämlich noch selbst gekocht“, sagt Trinkwalder-Fend mit Blick auf das kommende Schuljahr.