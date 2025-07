Rielhofen feiert traditionell seine alte Kapelle

Wenn ein Dorf zusammenkommt, um ein Stück seiner Geschichte zu feiern, dann ist es meist etwas Besonderes. So ist es auch beim traditionellen Kapellenfest in Rielhofen, das seit Jahren immer wieder zahlreiche Gäste anzieht – sogar aus dem fernen München. Im stimmungsvoll geschmückten Innenhof von Anton Müller, dem Altbürgermeister von Mickhausen, wurde bei lauem Sommerwetter gebetet, gefeiert und für die Kapelle gespendet. Die kleine, zirka 250 Jahre alte Kapelle, wird liebevoll von der Familie Müller betreut, braucht aber dringend eine Sanierung. Der komplette Erlös des Abends kam deshalb diesem Herzensprojekt zugute.

Gottesdienst unter freiem Himmel

Den feierlichen Auftakt machte ein stimmungsvoller Gottesdienst unter freiem Himmel, zelebriert von Staudenpfarrer Andreas Schmid. Für die musikalische Untermalung sorgte der Grimoldsrieder Organist Thomas Mayer mit der „Deutschen Messe“ von Franz Schubert. Im Anschluss wurde der „Landherrhof“ von Anton Müller zum Festplatz. Mit viel Liebe hatten die Rielhofer den Hof mit Sommerblumen und Birkengrün geschmückt. Auch kulinarisch ließ das Fest keine Wünsche offen: Eine hausgemachte Brotzeit und eine Auswahl an Kuchen, gebacken von engagierten Dorfbewohnerinnen, sorgten für Begeisterung bei Jung und Alt.

Schrecksekunde für die Feuerwehr

Natürlich gab es wieder ein leidenschaftliches Fußballspiel mit Pfarrer Schmid und den Kindern - und es war für die Zuschauer kaum zu unterscheiden, wer dabei mehr Spaß hatte. Nur kurz sorgte ein Sirenenalarm für Aufregung: Einige anwesende Feuerwehr-Mitglieder eilten schnell zu einem Unfall auf der nahegelegenen Rennstrecke, der jedoch glimpflich ausging. So konnten die Freiwilligen relativ schnell wieder mit den anderen Gästen weiterfeiern. Die Organisatoren zogen am Ende ein überaus positives Fazit: „Wir sind dankbar für jeden einzelnen Gast, der durch seine Teilnahme zum Erhalt unserer Kapelle beiträgt. Es ist schön zu sehen, wie viel Zusammenhalt in unserer kleinen Gemeinde steckt.“