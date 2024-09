In Königsbrunn werden Robotern Augen verpasst

Es zischt und brummt im Raum. Acht Roboter unterschiedlicher Größe schwenken hin und her, picken kleine Kugeln und Metallteile auf und legen sie klackernd in Kisten ab. Die mannshohen Roboter sind hinter Plastikwänden, in sogenannten Zellen, untergebracht. Sie stoppen nie und würden auch nicht anhalten, käme ihnen ein Mensch zu nah. Gerade diese Ausdauer macht sie für viele Firmen mittlerweile unersetzlich.

Roboter in Königsbrunn ahmen Fingerfertigkeit des Menschen nach

Sebastian Walter steht neben einem Roboter, der im Zwei-Finger-Griff nach einem Kabel schnappt. „Roboter sind, wenn sie gebaut wurden, zunächst einmal dumm, sehen nichts und haben keine Arme“, sagt der Vertriebsleiter des Königsbrunner Start-Ups Cambrian Robotics. Damit sie lernen, Gegenstände präzise aufzunehmen und an einem Ort abzulegen, kommt das Start-Up ins Spiel. „Der Mensch hat einen komplexen Prozessor im Kopf, der ihn mit einer einzigartigen Fingerfertigkeit ausstattet“, sagt Walter. Seine Firma trainiert mithilfe KI und Software die Roboter, Gegenstände in 200 Millisekunden zu erkennen und abzulegen. Der Roboter wird dazu mit einem Kameramodul ausgestattet. Anhand von Koordinaten und 3D-Fotos trainiert ein KI-Modell den Roboter dann im Aufpicken. Schwere Lichtverhältnisse, durchsichtige Gegenstände und farbgleiche Hintergründe sind kein Problem für die Technik der Firma, die 2016 in London gegründet wurde und sich seit eineinhalb Jahren am jetzigen Standort in Königsbrunn befindet. Zusammen mit dem Fraunhofer-Institut forscht sie am Recyceln von Ionenbatterien und arbeitet auch mit dem Augsburger Unternehmen Kuka zusammen.

Icon Vergrößern Der Roboter saugt die Kugeln an und legt sie in einer anderen Kiste ab. Foto: Jennifer Kopka Icon Schließen Schließen Der Roboter saugt die Kugeln an und legt sie in einer anderen Kiste ab. Foto: Jennifer Kopka

Automatisierung wird für Firmen immer wichtiger

Walter sieht für viele Betriebe die Herausforderungen bei der Automatisierung in den kommenden Jahren, wenn viele Babyboomer in Rente gehen und sich keiner mehr für Jobs mit stupiden und oft auch gefährlichen Handgriffen findet. „Die Menschen sollen nicht wie, sondern mit Robotern arbeiten.“

Jonas Lingel ist Roboterprogrammierer aus Ellwangen. Seine Firma stellt Motoren für die Autoindustrie her. „Auf einer Linie werden bei uns fünf verschiedene Motortypen produziert“, sagt er. Dafür würden immer unterschiedliche Schrauben gebraucht, die aktuell noch in unterschiedlichen Kisten liegen. Mithilfe des Roboters aus einer Kiste mehrere Schraubentypen nehmen zu können, sei das Ziel. Platz ist Geld, das bestätigt auch Eberhard Süss aus Mammendorf, der dort für eine Gerätebau-Firma arbeitet. Momentan würden dort noch Menschen von Hand Bauteile sortieren. „Das ist aber eine monotone Arbeit, die keiner mehr machen will“, sagt der Programmierer. Ein Vorteil sei auch, dass die Roboter im Dreischichtsystem arbeiten könnten.