Neue Packstation für Königsbrunn

Ab sofort ist eine neue DHL-Packstation in Königsbrunn in Betrieb. Das teilt die DHL Group mit. Die Packstation befindet sich in der Rosenstraße 2a, also beim Edeka-Laden. Rund um die Uhr können dort Pakete abgeholt oder vorfrankierte Sendungen verschickt werden.

In der Mitteilung des Konzerns, zu dem die Deutsche Post gehört, heißt es: „Bei der Packstation in Königsbrunn handelt es sich um einen app-gesteuerten Automatentyp, der – anders als die klassische Packstation – kein Display benötigt. Kundinnen und Kunden bedienen ihn ausschließlich per Smartphone. DHL betreibt bundesweit mehr als 14.500 Automaten, darunter rund 13.800 Packstationen sowie über 700 Poststationen.

Postbank in Königsbrunn schließt, Post eröffnet Packstation

Für manche Königsbrunner könnte der Automat eine Alternative zur Postbank-Filiale in der Bürgermeister-Wohlfarth-Straße werden, die im Laufe des Jahres 2025 schließen wird. Geärgert hatten Königsbrunner sich über die Postbank schon vor Bekanntwerden der Schließung. Meist hing die Kritik mit den Öffnungszeiten und mangelnder Kommunikation zusammen. In einer Google-Rezension aus dem Frühjahr steht etwa: „Gestern ein Zettel: heute geschlossen. Heute ein neuer Zettel: heute geschlossen. Mal schauen, ob ich am Montag endlich mein Paket abholen kann.“